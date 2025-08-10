En Directo

DIRECTO | Minuto a minuto del incendio de Molezuelas de la Carballeda

Un avión anfibio combate el incendio desde el aire en Congosta (Zamora)

Un avión anfibio combate el incendio desde el aire en Congosta (Zamora) / José Luis Fernández

F. E.

Sigue con nosotros todas las novedades del incendio nivel 2 declarado en la provincia de Zamora.

Actualizar

TEMAS

Tracking Pixel Contents