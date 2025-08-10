En Directo
DIRECTO | Minuto a minuto del incendio de Molezuelas de la Carballeda
F. E.
Sigue con nosotros todas las novedades del incendio nivel 2 declarado en la provincia de Zamora.
Pelea desde el cielo
Así trabajan desde el aire los aviones anfibio destinados a luchar contra incendios forestales.
La participación de la Guardia Civil
Entre otras tareas, han evacuado de forma preventiva a 350 personas y animales.
Trabajo incesante de las brigadas
Las brigadas de refuerzo se movilizan tras defender Uña de Quintana.
Cuatro pueblos desalojados
Evacúan Congosta, que se suma a Molezuelas de la Carballeda, Uña de Quintana y Cubo de Benavente.
Mensaje del presidente del Gobierno
Mensaje de Pedro Sánchez en la red social X sobre los incendios en Navarra y Castilla y León, incluido el de Zamora.
Brigadas en el foco del incendio
Las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales La Iglesuela y A Lubia continúan con sus labores de extinción.
- Alerta en Benavente por un incendio de nivel 1 en Uña de Quintana: más de 30 medios desplegados
- El pueblo de Zamora que celebra la Nochevieja en pleno mes de agosto
- Ojo si coges el coche en Benavente: en marcha una campaña especial de vigilancia
- Nuevo accidente de tráfico en Zamora: cuatro mujeres heridas en Fuentes de Ropel
- Herido un motorista de 40 años tras chocar contra un jabalí en Navianos de Valverde
- Del pueblo al emprendimiento: talento joven que revive la España rural
- Otro verano sin agua potable en este pueblo de Zamora
- La Diputación de Zamora reitera su compromiso para 'garantizar suficiente agua a los pueblos para su consumo