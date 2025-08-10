Camarzana de Tera: una villa cargada de historia con pies de gigante

Camarzana de Tera vivió ayer sábado una de las jornadas más multitudinarias y festivas de sus fiestas en honor a Nuestra Señora de la Asunción. El municipio y buena parte de la comarca se dieron cita para disfrutar del XV Encuentro de Gigantes y Cabezudos, que volvió a llenar las calles de color, música y alegría.

Desde primeras horas de la tarde, vecinos y visitantes se acercaron al patio del colegio para contemplar la exposición de las figuras, antes de que, a las siete y media, el pasacalle pusiera en movimiento a las formaciones participantes. Llegados desde Santa María del Páramo (León), Os Trovadores (Portugal), Arroyo de la Encomienda, Villamuriel de Cerrato (Palencia), Trafymupo (Zamora), Corrales, Otero de Bodas, Entrala, Mombuey, Villaralbo, Alcañices y el propio grupo local, los gigantes y cabezudos recorrieron el pueblo arropados por una multitud entregada.

La mañana había arrancado con XI Marcha cicloturista "Valle del Tera" desde la plaza de la iglesia con la llegada a playa fluvial del río Tera. "Nuestras expectativas se han superado, ya que este año se han registrado 248 participantes, frente a los 198 del año pasado", declaró Jaime Panizo, alcalde del Ayuntamiento de Camarzana de Tera.

La llegada de los participantes al río Tera, engrosó el público que ya había en la zona disfrutando de una propuesta novedosa: La I Reproducción Romana en la ribera del Tera. La Asociación "Legio IV Macedónica" recreó la vida de los romanos del siglo II, con demostraciones de entrenamiento de legionarios, talleres de confección de trajes y acuñación de monedas, ofreciendo un viaje en el tiempo que cautivó a grandes y pequeños. "El río estaba petado cuando llegaron los cicloturistas", declaró un vecino de la localidad.

También desde la una de la tarde, la Villa Romana de Orpheus incorporó unas gafas de realidad virtual que permiten descubrir el yacimiento de forma inmersiva, una propuesta que continuará durante todo agosto y que ayer tuvo una gran acogida.

Con tradición, historia y nuevas tecnologías, Camarzana de Tera logró reunir ayer a un público masivo, convirtiéndose por un día en epicentro cultural y festivo de la comarca, y dejando claro que sus fiestas son un referente para vecinos y pueblos vecinos.

CamarziusFest culmina su programa hoy con danza, música y un documental premiado

El festival cultural CamarziusFest llega a su último día este domingo 10 de agosto, después de un intenso fin de semana que comenzó el pasado viernes con un variado programa de actividades artísticas y culturales para todos los públicos.

La jornada dominical promete ser un cierre memorable, con eventos que combinan tradición y modernidad. A mediodía, a las 12:00 horas, la compañía ArvineDanza ofrecerá un taller de danza abierto a todos, bajo el lema "Movimiento, expresión y cultura". La actividad se realizará en la pista de baile y busca acercar la danza desde una perspectiva participativa y accesible.

A continuación, a las 13:00 horas, la pista de baile será escenario del concierto infantil "Dos de La Banda Mocosa", una propuesta energética y divertida pensada para los más pequeños. Los artistas, conocidos por su estilo fresco y contagioso, invitarán a los niños a bailar y cantar cuentos en una fiesta para toda la familia.

Por la tarde, a las 18:00 horas, el espectáculo "Eran Ellas" traerá la esencia de la danza española con una puesta en escena que refleja la evolución del folklore desde una visión contemporánea. Esta pieza coreográfica no solo celebra las raíces culturales, sino que también invita a reflexionar sobre la importancia de mirar al pasado para avanzar en el arte.

El festival cerrará oficialmente a las 20:00 horas en el Edificio de Usos Múltiples con el preestreno del documental "La sociedad de la soledad", dirigido por Rodolfo Montero y producido por la Fundación Vivofácil. Este film, que cuenta con dos premios Goya, explora la conexión humana en la era moderna y se proyectará antes de su estreno oficial en RTVE.

CamarziusFest ha contado este año con un programa variado que durante tres días ha combinado talleres, conciertos, espectáculos de danza y proyecciones, consolidándose como un evento cultural imprescindible en la región.n

