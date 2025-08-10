Alerta en Benavente por un incendio de nivel 1 en Molezuelas de la Carballeda: el pueblo ha sido desalojado
Más de 30 medios terrestres y aéreos desplegados
F. E.
Los servicios de información diaria de incendios forestales de la Junta de Castilla y León han avisado de un incendio de nivel 1 en la localidad benaventana de Molezuelas de la Carballeda. El fuego permanece activo desde las 14.25 horas y ha provocado el desalojo del municipio.
Hasta la zona afectada se han desplazado un técnico y 11 agentes medioambientales; tres cuadrillas terrestres, cinco autobombas, cuatro bulldozer y cuatro cuadrillar helitransportadas; tres helicópteros/hidroaviones.
La superficie afectada estimada se encuentra todavía en perimetración.
