Alerta en Benavente por un incendio de nivel 1 en Molezuelas de la Carballeda: el pueblo ha sido desalojado

Los servicios de información diaria de incendios forestales de la Junta de Castilla y León han avisado de un incendio de nivel 1 en la localidad benaventana de Molezuelas de la Carballeda. El fuego permanece activo desde las 14.25 horas y ha provocado el desalojo del municipio.

Hasta la zona afectada se han desplazado un técnico y 11 agentes medioambientales; tres cuadrillas terrestres, cinco autobombas, cuatro bulldozer y cuatro cuadrillar helitransportadas; tres helicópteros/hidroaviones.

La superficie afectada estimada se encuentra todavía en perimetración.