Alerta en Benavente por un incendio de nivel 1 en Molezuelas de la Carballeda: el pueblo ha sido desalojado

Más de 30 medios terrestres y aéreos desplegados

VÍDEO | Alerta en Benavente por un incendio de nivel 1 en Uña de Quintana: más de 30 medios desplegados

VÍDEO | Alerta en Benavente por un incendio de nivel 1 en Uña de Quintana: más de 30 medios desplegados

Cedido

F. E.

Los servicios de información diaria de incendios forestales de la Junta de Castilla y León han avisado de un incendio de nivel 1 en la localidad benaventana de Molezuelas de la Carballeda. El fuego permanece activo desde las 14.25 horas y ha provocado el desalojo del municipio.

Hasta la zona afectada se han desplazado un técnico y 11 agentes medioambientales; tres cuadrillas terrestres, cinco autobombas, cuatro bulldozer y cuatro cuadrillar helitransportadas; tres helicópteros/hidroaviones.

La superficie afectada estimada se encuentra todavía en perimetración.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents