XXVI Feria del Libro de Benavente: Editoriales y autores presentan novedades para todos los gustos

Tercera jornada de la XXVI Feria del Libro de Benavente y continúan las presentaciones de libros, las iniciativas para promover la lectura y la escritura en los más pequeños, a pesar de que las elevadas temperaturas lo ponen difícil. Sensaciones diferentes en cada uno de los participantes en esta feria aunque todos ellos aseguran que, al menos, está yendo mejor que en la edición anterior y a pesar del cambio de ubicación.

Cuentacuentos en la Feria del Libro de Benavente. / E. P.

En la Feria de Benavente está de nuevo Ana Coto, de la Editorial Palabras de Agua quien pone en valor el contacto con los lectores a través de este evento cultural. Explica que "la feria nos da la oportunidad de conocer los gustos y poder recomendarlos de primera mano. Viene gente que el año pasado nos conoció, que le gustaron las recomendaciones que les hicimos y ahora vienen a buscar novedades".

La caseta de Ledo del Pozo en la Feria del Libro. / E. P.

También está en esta edición David, de la Librería Maldonado que presenta un amplio catálogo de libros de segunda mano. "Aquí se pueden encontrar clásicos que la gente llega a buscar porque no se ven fácilmente en las librerías. Por ejemplo, de García Márquez, siguen saliendo sus clásicos". Entre las curiosidades que se pueden ver en esta librería está un ejemplar del "Arte del pastoreo", hay algunas publicaciones de temática taurina y un libro sobre "Luisito, un señor que iba de pueblo en pueblo contando sus historietas y vivía de lo que la gente le daba. De ese recorrido por los pueblos fue recabando información de sus gentes y es lo que se cuenta en este libro. Muchos de estos pueblos eran de la zona de León", señala.

XXVI Feria del Librode Benavente. / E. P.

Este año se estrena en la feria el Grupo Literario Masticadores LEÓN. Por su caseta han pasado diferentes autores. Beatriz Abad es una de las escritoras que han estado en Benavente y explica este proyecto literiario en el que participarn unos cuarenta autores. "La mayoría de nosotros somos autopublicados. Afortunadamente cada año se va ampliando en alguno a medida que nos van conociendo. Pertenecemos a una revista digital internacional que se publica en muchísimos países y en 7 idiomas". Para Abad la feria les da la oportunidad de dar a conocer la obra de un modo directo a los lectores. "No venimos respaldados por grandes editoriales. Entonces, el contacto directo con el público es el que nos hace dar a conocer nuestra obra y que, poco a poco la gente se vaya familiarizando con nuestras letras". Esta labor se complementa a la perfección con su actividad digital. Asegura Abad que el público se está interesando por la novela histórica. "De hecho en todas las ferias es lo que más estoy vendiendo", asegura.

Poca afluencia a la Feria en las horas matutinas. / E. P.

Entre los escritores de la feria encontramos a Eva Vidal Baz quien mostraba su pasión por las historias que escribe y presentaba su primera novela "Tus ojos brillan". La autora asegura que "disfruto con todas las cosas que me salen de la cabeza, dando vida a los personajes".

La Editorial Adeshoras, una pequeña editorial independiente, por su parte, ha presentado en la feria varias novedades como "El caso de la oveja Pepa" o "El paraíso de los inocentes". Susana Noeda explica que cuenta la editorial con un fondo de unos 120 títulos y destaca este año el Poemario de James Joyce “Música de cámara” en el que se ha respetado el orden del original.