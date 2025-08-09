Nuevo accidente de tráfico en Zamora: cuatro mujeres heridas en Fuentes de Ropel

Nuevo accidente de tráfico en las carreteras de la provincia de Zamora. En esta ocasión, ha ocurrido cerca de las 10 de la mañana de este sábado en el camino de Valdelayegua, en Fuentes de Ropel dirección Villalobos como consecuencia del vuelco del turismo. Cuatro mujeres han resultado heridas y, según las primeras informaciones facilitadas por el servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León, ninguna de ellas reviste gravedad.

Hasta el lugar de los hechos se ha trasladado una ambulancia de soporte vital básico así como una UVI móvil.

Actualización del accidente en la N-122

El nuevo accidente de tráfico se produce horas después de un viernes negro en las carreteras de la provincia de Zamora con una fallecida y nueve heridos. La colisión múltiple que tuvo lugar en la Nacional 122, junto al cruce de El Campillo, se saldó con la muerte de una mujer de 72 años de nacionalidad portuguesa y tres heridos con pronóstico grave que tuvieron que ser excarcelados. Los tres fueron trasladados al Complejo Asistencial de Zamora.