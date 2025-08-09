Todo listo en Castrogonzalo para unas fiestas inolvidables

Castrogonzalo se prepara para vivir sus fiestas patronales del 14 al 17 de agosto, una cita muy esperada por los vecinos y visitantes que cada año llenan de vida las calles del pueblo. El programa, variado y con novedades, arranca el jueves con la celebración del 25 aniversario de la Peña El Bombazo. Esa misma noche será el pregón de fiestas a cargo de la Peña El Caldero que dará paso al desfile de peñas hasta la plaza de toros que ha adquirido el Ayuntamiento y es ya municipal, y se estrenará con un desenjaule nocturno desde las doce de la noche. El reparto de las sopas de ajo, la música con Adranín-farán y la animación de Disco-Fa completan las propuestas para la primera velada nocturna.

El viernes por la mañana, los festejos continúan con una chocolatada en la Plaza Mayor, para dar paso a la concentración de caballistas con reparto de pastas y aguardiente para las 10 y media hora después comienza el encierro campero mixto. La comida popular y la actuación de Carlos Fernández a las 15:30 horas darán paso a una suelta de vaquillas, a las 19 horas. La Última Legión animará la verbena y en el descanso habrá torito de fuego.

El sábado se honra al patrón San Roque. A mediodía, vecinos, autoridades y peñas se concentrarán en la Plaza Mayor para subir juntos a la iglesia acompañados por la charanga El Meneíto, en un pasacalles. Tras la misa llega el baile vermú en los bares y más tarde en la Peña El Caldero. Por la tarde, otra suelta de vaquillas, y la noche estará animada por la orquesta Horus. En el descanso, otro torito de fuego.

El domingo estará dedicado a las actividades infantiles y familiares. Por la mañana se celebrarán actividades taurinas para niños organizadas por la Asociación Acasta, y después todos compartirán un almuerzo con los tradicionales "huevos al estilo Piti" en El Plantío. Por la tarde, juegos y actividades para los niños y jóvenes, acompañados de una merienda. También habrá una exhibición ecuestre con manejo natural a cargo de Julio Núñez y doma vaquera con Jonathan Guerra. Como broche final, cena de hermandad con carne con patatas reunirá a todos en un ambiente de convivencia, antes de que la macrodiscoteca Rave ponga el punto final a unas fiestas intensas, participativas y muy esperadas.