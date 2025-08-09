Espectáculos, diversión y sabor en la Semana Cultural de Manganeses

Manganeses de la Polvorosa vive su Semana Cultural con un completo programa que combina iniciativas lúdicas, deporte, espectáculos y gastronomía. Desde el lunes 4 y hasta mañana domingo, vecinos y visitantes disfrutan de propuestas pensadas para todos los públicos, y en las que no falta un ambiente de convivencia y participación.

La semana comenzó con la Carrera de Cintas para los más pequeños y el cine al aire libre con la proyección de Manolito Gafotas. El martes, el humor y la magia llegaron de la mano del Mago Nano Arranz, seguido de un animado bingo en el Ayuntamiento.

Semana Cultural de Manganeses de la Polvorosa. / E. P.

El miércoles, la fiesta de la espuma refrescó la tarde en El Regato, para dar paso al concurso de rana, con varios premios. El jueves estuvo marcado por los juegos populares con el concurso de Calva y el de Tortillas, que lograron una animada participación. La noche se cerró con el campeonato de futbolín y otro bingo para los amantes del azar.

El viernes, los niños han podido disfrutar del tobogán acuático y por la noche el Coro Encantando puso la nota musical en el frontón.

El sábado la diversión lleva para los más pequeños con los carretones infantiles, que darán paso a la representación teatral Pobre Mamma del Grupo Tartana y una sabrosa pulpada popular.

El broche final de esta Semana Cultural llegará mañana domingo en El Tamaral, con la misa campera acompañada por el Coro Encantando, la comida popular a base de paella, hinchables de agua por la tarde y la merienda popular que pondrá el punto final a unas jornadas de convivencia y alegría.

No ha faltado en esta ocasión una exposición de pintura en directo de la artista Laura Merayo.