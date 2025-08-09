El AMPA del CEIP de Santibáñez pide un aula propia para 5º de Primaria

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) Vidriales, del Colegio de Educación Infantil y Primaria Sansueña, de Santibáñez de Vidriales pide a la Dirección General de Educación de la Junta de Castilla y León que considere crear un aula más en el centro educativo con el fin de poder impartir clases de modo separado al grupo de alumnos y alumnas que el próximo curso escolar pasan a 5º de Primaria.

Explica la presidenta de la Asociación, María del Rosario Gago, en un escrito remitido a la Secretaría General que "para el curso 2025/2026 como mínimo van a ser cinco alumnos, pudiendo ser más, porque nuestro colegio sufre variaciones a lo largo del curso". Los padres y madres de esta asociación "creemos firmemente que crear un aula para ellos solos es algo positivo para la educación de nuestros hijos e hijas y que también lo será para el centro escolar en general".

Explica la asociación que entiende las dificultades que entraña esta solicitud y señala que "si bien entendemos que esto que pedimos no es sencillo de conseguir creemos que hay que primar la calidad de la educación y que, para nosotros, una escuela pública y rural debe tener en cuenta las necesidades especiales de nuestros pequeños pueblos. Ya tenemos bastante merma de diferentes servicios sociales como para perder servicios educativos", señalan en el escrito de 31 de julio del que esperan respuesta.

Explican las familias de Santibáñez de Vidriales que en el centro escolar llevan años juntando varias clases. De modo que durante cuatro cursos los niños que acaban de finalizar 4º de Primaria y comienzan en septiembre el curso de 5º "lo han hecho con los niños del curso siguiente y han compartido aula y profesorado".

Reconocen los padres y madres de estos alumnos que "lo cierto, es que hasta ahora no hemos manifestado ningún inconveniente en juntar a estos niños, ya que eran solo dos niños de un mismo curso" y considerando que "una clase de dos niños era insuficiente para mantener un aula para ellos". En ese curso pasado fueron cuatro alumnos, dos de cuarto y otros tantos de quinto de Primaria, los que compartieron aula. Pero, según indican "se da la circunstancia de que la clase que cursará el próximo curso 5ª de primaria va a contar con cinco alumnos, puesto que sabemos que va a entrar un alumno más".

Asegura el AMPA en el comunicado a la Dirección General de Educación que tanto la comunidad educativa, con el apoyo de todos los padres y madres y también con el Ayuntamiento con quien se han reunido "consideran necesaria esta propuesta para el mejor funcionamiento del centro".

Y concluye el AMPA que visto que "con fecha 31 de julio se recibió respuesta por parte de la Dirección Provincial de Educación de Zamora, en la que no se nos concede lo solicitado, esperamos que se nos escuche, comprenda y se prime la calidad de educación en nuestros pueblos, cada vez más despoblados y faltos de servicios". n