La memoria escolar de hace casi un siglo revive en Pobladura del Valle

La escuela rural fue tan importante en la vida de los pueblos, que merece ser recordada, ya que formó generaciones y dejó huellas. El profesor e historiador Constantino Blanco, natural de Paladinos del Valle avanza en la recuperación de la memoria escolar de los pueblos de Benavente y Los Valles. De modo que hasta el próximo domingo puede verse en Pobladura del Valle la muestra "Recuerdos Escolares" que se enmarca entre las iniciativas organizadas por la Asociación Cultural El Atardecer dentro de su programación estival.

Asistentes a la charla de Constantino Blanco en Pobladura, sobre la antigua escuela rural. / E. P.

La idea, que comenzó a fraguarse hace unos meses, toma ejemplo de experiencias similares en otros pueblos vecinos como Villabrázaro y Paladinos del Valle. En Pobladura apenas quedaban materiales visibles en las antiguas escuelas, por lo que ha sido necesario remover recuerdos y abrir cajones para que surgieran libros, mapas, pupitres y hasta poesías olvidadas. "La gente ha respondido. Ha traído cosas que guardaban en sus casas: desde fotografías hasta enciclopedias o mapas antiguos", señala Blanco. La exposición se ha nutrido tanto de material local como de aportes de otros pueblos, como Arrabalde o Paladinos. "Es memoria compartida".

Entre las reliquias que el visitante puede encontrar en esta muestra está una enciclopedia escolar de 1847, procedente de Paladinos. No faltan las más conocidas ediciones de la enciclopedia Álvarez, mapas ministeriales de los años 50 y hasta un compás escolar que reconstruyen un relato que va más allá del mobiliario. "Son materiales principalmente de los años 30, 40 y 50".

Exposición sobre la escuela rural del siglo pasado en Pobladura del Valle. / E. P.

La exposición ocupa un espacio rectangular en las antiguas escuelas de Pobladura rodeado de mesas y paneles. Los mapas colgados, los porta mapas y el mobiliario de época transportaban a los visitantes a aquellas aulas de pizarras y palmetas. Pero más allá de los objetos, lo verdaderamente valioso fueron las emociones compartidas. "Lo que más me sigue sorprendiendo es la expresión de la gente mayor al ver una foto antigua y reconocer a alguien. Las emociones, eso no tiene precio", indica el profesor, quien explica que la exposición ha regalado algo tan esencial como el recuerdo.

Exposición sobre la escuela rural del siglo pasado en Pobladura del Valle. / E. P.

Museo pedagógico

El proyecto iniciado por Constantino Blanco plantea una visión más ambiciosa, la creación de un museo pedagógico comarcal, un espacio permanente donde reunir estos materiales y que sirva de punto de encuentro entre generaciones y pueblos. "Sería un sueño que cada pueblo cediera parte de su patrimonio escolar para poder conservarlo en un espacio común, aunque parece complicado".

Pero la idea de seguir con estas muestras itinerantes no se detiene. San Román del Valle, Matilla, Manganeses o incluso San Adrián del Valle (aunque de la provincia de León), son otros pueblos en los que Constantino quiere llevar la muestra. "Se trata de poner en valor el relato colectivo y mostrar una época que dista mucho de la actual".