Las fiestas de Burganes no defraudan: 400 personas en la parrillada popular

Burganes vive esta semana una semana de actividades lúdicas y culturales con motivo de sus fiestas patronales en honor a El Salvador. Gran participación vecinal y de visitantes en estos días y en cada una de las propuestas programadas. El programa festivo cuenta con actividades para todas las edades, y destacan las iniciativas que suponen un punto de encuentro y convivencia por lo participativas.

Cocinando en la parrilla de Burganes. / E. P.

La jornada de ayer jueves fue especialmente intensa, sobre todo para los quintos y quintas del pueblo que organizaron también diferentes juegos en la plaza. Pero, sin duda, uno de los actos más esperados de estos festejos es la parrillada popular, en la que vecinos y visitantes pueden disfrutar de unas horas de encuentro y convivencia. En esta ocasión, según explicó el alcalde de la localidad, Christopher Ferrero, ha logrado la participación de 400 personas. Buen ambiente, las brasas y muchas ganas de pasarlo bien crearon una noche especial para los participantes La venta anticipada de tickets en el chiringuito del río y en el Supermercado Sandra facilitó la organización de este acto que año tras año ha ido creciendo hasta hacerse multitudinario este año.

Tras la cena, el grupo Clan Zero animó la madrugada con su directo y puso ritmo a una noche que se alargó hasta bien entrada la mañana con la tradicional visita a la peña de los Kintos.

Este viernes, las actividades continúan desde primera hora con la peculiar ruta de los quintos en busca de quienes “se escaquearon” de colaborar con ellos el día antes, seguida por la misa en honor a los fieles difuntos. Por la tarde, los más pequeños disfrutarán de un parque infantil acuático y, como gran colofón de la jornada, a las 23:59 se celebrará el Primer Festival “Todo al Verde”, con un cartel que incluye a Eric García, Jennifer Cach, Marcos Gramola, Miguel Brooker y ARGI DJ, en el escenario de A Gramola Tour Life.

Las fiestas seguirán mañana el sábado con una fiesta de la espuma, el divertido Bingo del Genijo y el concierto de la orquesta TANGO, que dará paso a una nueva sesión de discoteca móvil con los mejores éxitos del momento.