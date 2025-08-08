Benavente concede 4.400 euros en ayudas a la natalidad

El Ayuntamiento de Benavente concede nueve ayudas a la natalidad durante el segundo trimestre del año.

Informa el Ayuntamiento que en los meses de marzo a mayo se han presentado 12 solicitudes a las ayudas a la natalidad que desde la administraciión municipal se ofrece a los empadronados de la ciudad. Los importes están fijados en una cuantía de 250 euros hasta los 450 euros.

De las 12 solicitudes presentadas, 10 han sido aprobadas al cumplir con los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria y de las aprobadas, un total de nueve recibirá 450 euros cada una mientras que otra solicitud tiene un importe concedido de 350 euros, ya que se atiende al nivel de renta del solicitante. En total se han repartido 4.400 euros.

La cantidad concedida en el segundo trimestre de este año es ligeramente superior a la concedida en el mismo periodo del año 2024, en que se repartieron 4.300 euros entre las 10 solicitudes aprobadas de las 13 presentadas.

En lo que va de año 2025 la cifra concedida por el Ayuntamiento de Benavente en ayudas a la natalidad es de 10.500 euros y se han aprobado un total de 24 ayudas de las 31 solicitudes presentadas.