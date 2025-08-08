Arcos entregado a la diversión en sus fiestas patronales

Arcos de la Polvorosa despide hoy sus fiestas en honor a El Salvador, tras una semana de música, actividades para todos, diversión y mucha participación en las propuestas del Ayuntamiento para el programa festivo. A lo largo de la semana se han ido sucediendo los actos lúdicos en los que el ingrediente principal ha sido pasarlo bien.

Las fiestas de Arcos han sido muy participativas. / E. P.

El programa festivo comenzó el martes 5 con la apertura del parque de atracciones, el pregón a cargo de “Las 12 princesitas” y una animada noche de música, primero con la charanga y después con la discomóvil Mambrú a manos de HacheDj. El miércoles 6, día grande en honor a El Salvador, arrancó con la misa solemne y continuó con un completo programa vespertino: parque infantil, juegos de madera, exposición de artículos y el ya popular bingo musical del Genijo. Por la noche, la Orquesta Nebraska se encargó de poner a bailar al pueblo, acompañada de un fotomatón, rifa de la peña “La Tasca” y la discomóvil DiscoEnjoy durante el descanso.

Actividades infantiles en las fiestas de Arcos de la Polvorosa. / E. P.

La gran protagonista de la jornada de ayer jueves ha sido la fiesta acuática con parque infantil. Desde el mediodía, con la misa por los difuntos, hasta la tarde, donde los hinchables acuáticos, el gel ball y el baño de espuma se ganaron el entusiasmo de pequeños y mayores. La jornada cerró con el desfile de disfraces en la que hubo muchas risas, y los participantes dieron paso a un derroche de creatividad.

Parque acuático en Arcos de la Polvorosa / Eva Ponte

La verbena de la Orquesta Pikante, aderezada con otro bingo organizado por la peña “Sin Más” y música con DiscoEnjoy cerraron esta jornada.

Las fiestas se despiden este viernes por todo lo alto. Láser combat, juegos tradicionales como la calva o la llave, cantajuegos para los más pequeños con el grupo Fantasía y la cena de peñas darán paso al gran espectáculo visual en La Reguera, justo antes del concierto de la banda Horus. Como broche final, la discomóvil Mambrú hará bailar a Arcos hasta bien entrada la madrugada.

Gran participación en las fiestas de Arcos de la Polvorosa. / E. P.