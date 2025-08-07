XXVI Feria del Libro de Benavente: Cara a cara con los lectores

La ola de calor no ha frenado la actividad de la XXVI Feria del Libro de Benavente que celebra hoy su segunda jornada. El recorrido por sus casetas abre un amplio abanico de posibilidades para el público lector. Editoriales, libreros y los propios autores mantienen el contacto directo con este público y eso lo hace mucho más atractivo.

XXVI Feria del Libro de Benavente. / Eva Ponte

Entre los participantes en esta edición, no faltan las librerías locales, la de Futura y Librería Ángela que presentan un rico catálogo de títulos que contemplan colecciones para todas las edades y participan activamente en el desarrollo de la feria. También el Centro de Estudios Benaventanos Ledo del Pozo tiene su propia caseta en apoyo a este evento cultural y en la jornada de ayer llevó a cabo la presentación de varias de sus nuevas publicaciones entre las que no ha faltado una nueva edición de su revista de investigación Brigecio.

XXVI Feria del Libro de Benavente. / Eva Ponte

Catorce años en esta feria cumple ya Luis María Compés, escritor, librero, gestor cultural, editor, representante de otros autores y fundador y presidente de la Asociación de Escritores de Madrid. “Siempre traemos novedades. Es muy importante acercarse en la Feria del Libro porque es el propio libro el que llama al lector. En estas ferias siempre hay novedades, novela poesía, relato, aventuras para niños, que encajan con los gustos de las personas”. Compés pone en valor que “aquí el lector va a encontrar al escritor o a la escritora y va a notar la sensibilidad con la que ha escrito, con la que trasmite sus historias”. Luis María asegura que el cariño que recibe en esta feria y en otras a las que acude, sobre todo de los niños, ya hace que merezca la pena escribir.

XXVI Feria del Libro de Benavente. / Eva Ponte

Mientras que Saúl Sánchez, de la Librería Campus de Valladolid, es la primera vez que acude a esta feria. Y es que, según explica, acaba de comenzar con este negocio. “Fue una oportunidad de un traspaso y ahora estamos luchando”, señala el joven que ha dado este paso con tan solo 21 años. En su caseta pueden verse títulos de fondo general y novedades de las grandes editoriales, autores locales, temática de Castilla y León y bastante poesía que asegura “me gusta mucho”. Considera que acudir a esta feria es una oportunidad para darse a conocer, “que vean que estoy y conocer más el mundillo. Te llena de ilusión como librero acercarte al público nuevo y conocer las costumbres de otros pueblos”.

XXVI Feria del Libro en Benavente. / Eva Ponte

Entre las editoriales presentes en esta feria está Velasco Ediciones, que según explica su máximo responsable Cristian Velasco, junto a la producción de autoría española, su catálogo se enriquece con la colección Nuevas Letras Hispanoamericanas. Son varios años los que lleva acudiendo a esta feria benaventana y en esta ocasión propone a los lectores una novedad más. Se trata de “La Encrucijada de Paula”, de la escritora argentina Nora Cristina García quien ya ha publicado con esta editorial su libro “La Señorita Berta”. La historia de Paula está ambientada en el Buenos Aires de 2001, según explica Velasco “durante el corralito social y financiero que atenazó a la población. Paula una joven estudiante de Derecho trabaja en una clínica veterinaria como auxiliar para ganarse la vida y ahí empieza a ver situaciones extrañas. Es una novela con muchísimas aristas y muy, muy entretenida”.

XXVI Feria del Libro de Benavente. / Eva Ponte

Mañana continúa la feria con presentaciones de libros, cuentacuentos y un interesante taller de fomento de la escritura y cultura literaria para niños. El horario es de 12 a 14 horas y de 19 a 22 horas.