Villaveza del Agua vuelve a brillar en sus fiestas más esperadas
El programa festivo del Salvador anima las calles con música, iniciativas lúdicas y refrescantes y citas para la convivencia de vecinos y visitantes
Villaveza del Agua se viste de fiesta esta semana en honor a El Salvador, con un programa que anima las calles con música, iniciativas lúdicas y refrescantes y citas para la convivencia de vecinos y visitantes.
El programa comenzó el martes en que los vecinos pudieron combatir la ola de calor con el esperado tobogán acuático, una actividad refrescante que animó a niños y adultos. La agrupación La Arracada ofreció un espectáculo de bailes regionales en la plaza, que estuvo muy animado y, ya por la noche, la animación llegó con el desfile de peñas, que estuvo acompañado por los temas populares de la charanga Cucuband en el recorrido hasta el pabellón.
Los actos tradicionales han estado encabezados por el tradicional repique de campanas del miércoles con Santa Misa y procesión por las calles del pueblo, a la que asistieron numerosos vecinos y otros visitantes, con raíces en Villaveza del Agua, que permanecen estos días en el pueblo.
El programa festivo ha contado con parque infantil para los más pequeños y baile popular que logró calentar motores para la velada nocturna con la orquesta princesa.
Hoy, jueves 7 de agosto, la jornada ha arrancado con una misa en recuerdo a los difuntos, un momento de recogimiento y homenaje a quienes ya no están. Y esta tarde niños y jóvenes tienen su espacio con los juegos infantiles y juveniles. El humor será protagonista con el monólogo de Juan Sinde, una propuesta pensada para sacar sonrisas a todos los públicos. Y a medianoche, la fiesta volverá a prender con la verbena a cargo de la Orquesta Kronos, que promete una noche llena de ritmo y diversión.
Ya mañana viernes, los vecinos tienen una cita ineludible, la cena popular que será el preludio perfecto para la actuación del dúo musical “Dos de Picas”, prevista a partir de las 22:00 horas para la última noche de la fiesta. Como broche final, a las 00:30 h llegará la Orquesta La Resistencia, que cerrará por todo lo alto unas fiestas que han vuelto a reunir en Villaveza del Agua a numerosas personas.
