Fuentes de Ropel corre por Leticia Rosino

La Asociación Iniciativas Ropelanas de Fuentes de Ropel vuelve a mostrar su lado más solidario y hace un llamamiento a la participación en la VIII Carrera Popular Solidaria a favor de la Fundación Leticia Rosino para este viernes día 8 de agosto.

La inscripción en esta iniciativa es de 4 euros, de los que un euro será para el seguro obligatorio y los tres euros restantes serán donados en su totalidad a la citada Fundación.

La carrera, que en todas sus ediciones ha contado con una gran participación de público, dará comienzo a partir de las 20:30 horas. Será a esa hora cuando se iniciará el calentamiento con zumba a cargo de Yazmín. A las 21:15 horas tendrá lugar la presentación de la prueba y comenzarán los más pequeños. Y se sucederán las distintas categorías de chupetines, pitufines, infantiles, cadetes y juveniles, senior y veteranos y también una categoría de andarines. A las 22:50 horas se tiene prevista la entrega de trofeos a

Las inscripciones podrán realizarse en el local de la asociación este jueves, de 20:30 a 21:30 horas, vía online o el mismo día de la cita a partir de las 20:30 horas en la zona de meta, ubicada en la calle Gaspar de Cepeda. Colaboran de modo especial con la iniciativa el Club Benavente Atletismo, los Ayuntamiento de Fuentes y Benavente y Protección Civil de Benavente.