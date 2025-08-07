Fuentes de Ropel corre por Leticia Rosino

Carrera solidaria por la Fundación Leticia Rosino en Fuentes de Ropel, en una edición pasada.

La Asociación Iniciativas Ropelanas de Fuentes de Ropel vuelve a mostrar su lado más solidario y hace un llamamiento a la participación en la VIII Carrera Popular Solidaria a favor de la Fundación Leticia Rosino para este viernes día 8 de agosto.

La inscripción en esta iniciativa es de 4 euros, de los que un euro será para el seguro obligatorio y los tres euros restantes serán donados en su totalidad a la citada Fundación.

La carrera, que en todas sus ediciones ha contado con una gran participación de público, dará comienzo a partir de las 20:30 horas. Será a esa hora cuando se iniciará el calentamiento con zumba a cargo de Yazmín. A las 21:15 horas tendrá lugar la presentación de la prueba y comenzarán los más pequeños. Y se sucederán las distintas categorías de chupetines, pitufines, infantiles, cadetes y juveniles, senior y veteranos y también una categoría de andarines. A las 22:50 horas se tiene prevista la entrega de trofeos a

Las inscripciones podrán realizarse en el local de la asociación este jueves, de 20:30 a 21:30 horas, vía online o el mismo día de la cita a partir de las 20:30 horas en la zona de meta, ubicada en la calle Gaspar de Cepeda. Colaboran de modo especial con la iniciativa el Club Benavente Atletismo, los Ayuntamiento de Fuentes y Benavente y Protección Civil de Benavente.

Cartel de la VIII Carrera Popular Fuentes de Ropel.

