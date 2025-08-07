Deporte para quedarse: San Cristóbal celebra el éxito del gimnasio municipal frente al reto demográfico
La apuesta municipal tiene buena acogida como punto de encuentro saludable para los jóvenes y el Ayuntamiento apuesta por mejorar la participación de grupos de personas de más edad
San Cristóbal de Entreviñas ha apostado por ofrecer alternativas saludables a los diferentes sectores de población y celebra ahora la buena acogida que ha tenido una de estas iniciativas, la puesta en marcha del gimnasio municipal. “Desde el Ayuntamiento de San Cristóbal de Entrevistas celebramos la buena acogida que ha tenido el gimnasio Municipal, principalmente entre los vecinos más jóvenes. Nos parece importante que tengan un espacio de encuentro saludable para, desarrollar prácticas que mejoran su salud y calidad de vida futura”.
El Ayuntamiento, en su apuesta por el deporte frente al reto demográfico, puso en marcha a finales de 2023 el proyecto “A la salud por el deporte” con los fondos concedidos por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La adecuación de un gimnasio municipal ha sido una de las actuaciones de esta iniciativa de servicios biosaludables con la que se pretende ampliar la oferta de actividades a los distintos colectivos de la localidad. El objetivo del equipo de Gobierno es implicar a toda la población para que mejore la salud de todos a través del ejercicio, desde los más pequeños hasta los mayores.
De modo que para septiembre “tenemos previsto aumentar el horario y trabajar para mejorar la participación de los grupos de personas de más edad, con el fin de mejorar su salud y bienestar”, señala la concejala de San Cristóbal, Begoña Rodríguez.
San Cristóbal ha puesto en marcha otras actuaciones para favorecer la práctica deportiva en la localidad como el gimnasio al aire libre de calistenia habilitado, o la adecuación de la circunvalación del pueblo.
- El pueblo de Zamora que celebra la Nochevieja en pleno mes de agosto
- La Unidad Canina de Rescate y Salvamento UCAS de Arrate se suma a la búsqueda de Alfonso López en Camarzana
- Una orden da diez días para el derribo de una vieja panadería en Benavente
- Ojo si coges el coche en Benavente: en marcha una campaña especial de vigilancia
- Localizado en buen estado el vecino de Camarzana dado por desaparecido
- Comienza en Benavente una experiencia única para 22 jóvenes de toda España
- Del pueblo al emprendimiento: talento joven que revive la España rural
- Cinco personas heridas en una colisión múltiple en la autovía A-52 en Camarzana de Tera