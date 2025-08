XXVI Feria del Libro de Benavente: Víctor del Árbol enfatiza el valor de los libros que "llegan al corazón"

Benavente acoge ya la XXVI de la Feria del Libro que ha pregonado Víctor del Árbol quien se alzó con el Premio Nadal en 2016, con "La víspera de casi todo". Este autor ha construido una sólida trayectoria literaria marcada por historias de gran profundidad emocional.

Víctor del Árbol enfatiza el valor de los libros que "llegan al corazón"

El pregonero señaló que ha apoyado con su presencia esta Feria del Libro porque "soy muy partidario, muy fan y muy defensor de la cultura como espacio público, de desarrollo público. Entonces, todas las iniciativas que parten de bibliotecas o de instituciones públicas, siempre que puedo las apoyo. Porque yo me he formado en una biblioteca, como lector primero, luego como escritor. Yo soy hijo de lo público y entonces, allá donde puedo, utilizo el altavoz que me permite tener cierta fama para reivindicar ese papel de la cultura".

El pregonero señaló sobre la feria que "una historia que dura 26 años no puede ser fruto de la casualidad. Tiene que ser fruto del esfuerzo, de la voluntad, y eso significa que se ha convertido en una seña de identidad en esta ciudad, en su gente, y que se ha convertido en un compromiso valiente y decidido por los libros y por la cultura donde yo creo que tiene que estar, que es en la calle, que es de mano en mano, que es en la vida común de la gente del pueblo".

Hizo hincapié en el valor de los libros. "Aquellos que nos han marcado de manera especial, los que recordamos siempre por sus sensaciones o por el momento de nuestra vida en el que lo leímos, aunque hayamos olvidado el argumento, el nombre de los personajes, hasta el nombre del autor, se quedan con nosotros. Hay cientos de miles de libros. Cada año en España se publican más de treinta mil. Y es muy difícil que alguno de ellos pueda entrar con esa fuerza en nuestro corazón, es cierto. Pero cuando lo hace, se queda para siempre".

Y aseguró que "cuando yo leo un libro, no importa si es novela o ficción o poesía o teatro, lo que quiero es precisamente volver a sentir la fascinación que sentía de niño, cuando el tiempo desaparecía, cuando el espacio se transformaba ante mis ojos asombrados".

En la presentación de la feria estuvo el presidente en funciones, Víctor d de la Parte, quien que valoró esta apuesta de Benavente por la cultura y pidió "que sigáis apostando por la cultura, por los autores de nuestro país, que son reconocidos en todo el mundo, pero que lo hagáis desde la base, apoyando fundamentalmente a los libreros que también mantienen un negocio y una forma de vida que hay que mantener, que son los libros.

La alcaldesa, Beatriz Asensio, señaló que "que hoy esté Víctor del Árbol esté entre nosotros es un verdadero lujo y es una muestra del nivel que estamos alcanzando con esta cita con la literatura. Por eso no me queda más que invitaros a disfrutar de esta feria, por las historias que nos van a esperar en todos estos días, que nos dejemos seducir por cada una de ellas".