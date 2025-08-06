Estos son los grupos que participan este año en el XV Encuentro de Gigantes y Cabezudos de Carmarzana

Camarzana de Tera está ya preparada para celebrar sus fiestas en honor a Nuestra Señora de la Asunción con un programa amplio y variado en el que vuelven actividades consolidadas, otras más novedosas de carácter lúdico y cultural y no faltan los actos más tradicionales. Las actividades serán del 8 al 17 de agosto.

Entre las iniciativas propuestas, el próximo sábado está prevista el XV Encuentro de Gigantes y Cabezudos. Desde las seis dará comienzo la llegada de participantes, habrá exposición en el patio del colegio y dará comiendo el pasacalles desde las siete y media de la tarde con los grupos de Santa María del Páramo (León), Os Trovadores (Portugal), Arroyo de la Encomienda, Villamuriel de Cerrato (Palencia), Trafymupo (Zamora), Corrales, Otero de Bodas, Entrala, Mombuey, Villaralbo, Alcañices y el grupo local de Camarzana de Tera.

Además, esta misma jornada habrá una iniciativa novedosa, la I Reproducción Romana. La Asociación "Legio IV Macedónica" se instalará en la ribera del río Tera y mostrará como vivían los romanos en el siglo II, cómo entrenaban los legionarios, enseñarán a confeccionar trajes o acuñar monedas, entre otras actividades. Esta actividad dará comienzo a las once y media de la mañana.

Mientras que desde la una de la tarde del mismo sábado se instalarán unas gafas de Realidad Virtual en las instalaciones de la Villa Romana de Orpheus de Camarzana de Tera. Estas gafas estarán disponibles durante el mes de agosto para promover el turismo y fomentar las visitas a la Villa Romana.