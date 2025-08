Otro verano sin agua potable en Junquera de Tera

“Insostenible" y "vergonzoso". Así califican los vecinos de Junquera de Tera, en la provincia de Zamora, la situación que atraviesan durante el año pero que se agrava en los meses estivales. Un verano más, y ya van siete consecutivos, el pueblo está sin agua potable y sin una solución inmediata a la vista.

Este pueblo, al igual que ocurre con las localidades de la zona rural, ven escasear el agua con el retorno de los oriundos que habitan en otros lugares y la llegada de turistas. El número de vecinos se duplica e incluso se triplica en este mes y el abastecimiento de Junquera ya tiene problemas durante el resto del año por lo que en verano la situación se agrava. El nuevo alcalde, Javier Cañibaño, que acaba de asumir el cargo, asegura que es una prioridad para él dar solución a esta situación que se arrastra desde hace años.

Algunos vecinos, hartos de esta situación explican “desde hace 7 años estamos padeciendo la falta de agua potable. Con sus más y sus menos pero cada vez la situación es más insostenible, pues dos días a la semana y escasas horas podemos disponer de este bien tan preciado”, indica uno de los afectados. Se pregunta también “si no hay recursos suficientes o solo la cabezonería de los políticos nos lleva a este extremo. Creando una situación que se está convirtiendo en alarmante. Disponer de escasas horas al día solo dos días a la semana de agua potable. Es vergonzoso y deberían poner medidas lo antes posible pues en pleno verano cuando más falta hace, que se nos prive de agua potable parece del tercer mundo”.

Reparto de agua embotellada realizado por el Ayuntamiento, entre los vecinos. / .

Situación actual

Desde el pasado mes de junio el pueblo ha ido recibiendo cisternas de agua de Diputación. Actualmente y, tal y como explica el nuevo alcalde de Vega de Tera, ayuntamiento de esta localidad, desde la administración provincial llegan dos días a la semana, martes y jueves, dos cisternas de agua para facilitar el abastecimiento de agua corriente. La pasada semana fueron tres cisternas las que se suministraron por la llegada del fin de semana.

“Desde que he asumido el cargo la pasada semana, y ante la situación de la ola de calor, se solicitó el agua embotellada para abastecer a los vecinos. Desde Diputación han suministrado 1.000 litros en garrafas, pero el Ayuntamiento ha asumido el coste para la adquisición de 6.000 litros más de agua que se han repartido entre los vecinos de Junquera”, explica Francisco Javier Cañibano.

Agua embotellada repartida entre los vecinos. / E. P.

Explica el primer edil que “en cuanto las cisternas de Diputación llenan el pozo, nos quedamos sin agua. Es verter el agua y desaparecer. Hemos pedido a los vecinos que se racione el agua para que pueda haber agua para todos. Entiendo que ante la situación de emergencia se están llegando bañeras o depósitos en las casas”. Además, señala que el agua se vierte directamente en el pozo de sondeo, en lugar de hacerlo en el depósito. “Entendemos que puede haber fugas de agua también. Y es algo que vamos a solicitar, que se haga un análisis de la posible existencia de fugas en ese pozo donde se vierte el agua”, añade el alcalde de Vega de Tera.

Lo cierto es que en Junquera estas semanas hay más vecinos y el calor tampoco acompaña a esta situación. “Durante el fin de semana ha habido para cada vivienda tres garrafas y tienen otras dos para mañana”.

Soluciones a la vista

En Junquera hay dos pozos de sondeo y hasta el verano de 2020 el más antiguo estaba inutilizado. Fue en julio de 2020 cuando los vecinos tuvieron que dejar de consumir agua del grifo porque las analíticas realizadas detectaron la presencia de arsénico en el agua de la red, por lo que se prohibió entonces el consumo de la red de agua y el riego de huertas y jardines.

Desde entonces,se comenzó a utilizar de nuevo el pozo de sondeo antiguo pero el agua de la que disponen en la red no es suficiente para un servicio adecuado a la población. En invierno hay escasez de agua, pero cuando llega el buen tiempo el pozo se seca.

Depósito de Junquera de Tera. / E. P.

El Ayuntamiento de Vega pidió a Diputación Provincial en 2020 una solución a esta situación anómala para los vecinos, que desde entonces ya disponían de un proyecto que se incluyó en el Plan de Sequía de 2021. El proyecto contemplaba entonces la construcción de un pozo de sondeo en La Milla de Tera desde donde se suministraría el agua al depósito en la localidad de Junquera de Tera.Recuerda el alcalde que a ese proyecto el pueblo de la Milla "dijo no y se han realizado diferentes proyectos que no se han podido llevar a cabo. El primero no se puedo hacer, porque en lugar de contar con una parcela pública, se había proyectado en una privada sin consentimiento; el segundo tenía pozos al lado, que no se tuvieron en cuenta en el proyecto".

El alcalde asegura que la solución es "urgente" en este pueblo y espera que se puedan acelerar los trámites de la licitación de las obras del nuevo pozo de sondeo "en Junquera de Tera y para Junquera de Tera". Para ello el Ayuntamiento de Vega cuenta con una subvención de Diputación provincial y el proyecto elaborado. "Había que modificar la ubicación. Cuando lo saquemos a concurso tenemos previsto incluir en la valoración de las ofertas una mayor puntuación para aquellos proyectos que estimen hacerlo en menos tiempo".