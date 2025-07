El presidente provincial del PP sobre la moción de censura de Vega de Tera: "Respeto a lo que se hace dentro de los cauces legales"

El presidente provincial del Partido Popular, José María Barrios, ha expresado su "respeto"a la moción de censura presentada y consumada por Zamora Sí y dos concejales tránsfugas del PP, que deslojó ayer a la alcaldesa Tamara Fuentes del sillón municipal del primer edil en el Ayuntamiento de Vega de Tera.

Barrios ha contestado a preguntas de la prensa, que se han modificado artículos de la Ley Órganica del Régimen Electoral General (LOREG) que afectaban a las mociones de censura y que "esa declaración inconstitucional" afectaba a varias en la provincia.

"Ayer hubo una de ellas y respeto a todos los que dentro de los cauces legales hacen lo que crean conveniente. Si hay unas mayorías para hacer esa moción y están de acuerdo, pues totalmente de acuerdo. Lógicamente, en fin, como presidente del Partido Popular, pues no me gusta perder la alcaldía. Pero bueno, total respeto", ha reafirmado.

Preguntado sobre si creía justificada la moción de censura, esta ha sido su respuesta: "Yo desde luego en la gobernabilidad de los ayuntamientos, como sabéis, nunca he querido meterme"

"Cada ayuntamiento -ha añadido sin solución de continuidad- tiene sus circunstancias y sus complicaciones, y bueno pues este no era ajeno a ello. Había habido algunos problemas también con la instalación de algunas industrias, pero en el fondo del asunto no me voy a meter porque lógicamente nuestra misión no es, desde luego, fiscalizar a ningún ayuntamiento. Nuestra misión, lógicamente, es tener gobernabilidad en todos los que podamos y donde no podemos, pues no hay otro remedio”.