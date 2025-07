BenaFest 2025 regresa al Prado de las Pavas de Benavente en su tercera edición con 14 grupos

El Ayuntamiento de Benavente ha presentado la tercera edición de BenaFest, un festival de entrada gratuita que se celebrará los días 5 y 6 de septiembre en el Prado de las Pavas. La concejala de Ferias, Sara Casquero, ha dado a conocer el cartel, en el que figuran como cabezas de cartel las formaciones MELER, Catalina Grande Piñón Pequeño, TRÉBEDE y Nuevo Berlín, acompañadas de las bandas locales.

Un total de diez grupos de la comarca, el espíritu embrionario de BenaFest, participarán en el evento, entre ellos Raíles de Plata, Buscando a Julieta, Levitan, Mogollón de Judas, The Carlo's Band, Edgar Allan Pop, The Strex y The Indecentes.

El festival contará con un único escenario, con actuaciones desde las siete de la tarde hasta las tres de la madrugada, y los DJs Dani Santos DJ y H DJ pondrán el broche de oro cada día.

Cartel de BenaFest 2025. / A. B.

Como novedad, entre cada concierto animará el ambiente Disco Devesa By Phurry. El Ayuntamiento destaca la colaboración de la Diputación de Zamora, la Fundación Caja Rural y Las Pavas Gastropark para hacer posible esta edición. La tercera edición del festival benaventano viene precedido de la polémica suscitada en la segunda edición con el concierto fallido de Conchita.