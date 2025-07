PP y PSOE se enzarzan en Benavente por el modelo de gestión de las plusvalías

PP y PSOE, o concejal de Hacienda del PP y exconcejala de Hacienda del PSOE, José Manuel Salvador y Patricia Martín, se han enzarzado por el modelo de gestión de las plusvalías municipales, hasta el pasado mes de junio gestionadas por el Registro de la Propiedad. Hacienda y el Grupo Socialista han difundido en las últimas horas sendos comunicados en un choque de versiones sobre lo ocurrido en la Comisión Informativa de Hacienda el pasado viernes y los efectos que tendrá la gestión del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), más conocido por plusvalías, para el Ayuntamiento en el futuro.

La Concejalía de Hacienda, en su nota de prensa, desmiente las "falsedades" vertidas por la portavoz del PSOE Patricia Martín, a la que acusa de "mentir con el objetivo de confundir a la ciudadanía y deteriorar la imagen del equipo de Gobierno". Según el comunicado (aquí se puede leer íntegramente), el presidente de la Comisión, Jose Manuel Salvador, "actuó con transparencia, respeto y eficacia, garantizando un debate ordenado y protegiendo el tiempo de los técnicos y concejales presentes".

La nota municipal niega también haber faltado al respeto a Patricia Martín y, cita episodios de su etapa al frente de la presidencia, "en los que utilizó expresiones ofensivas contra otros concejales, como la dirigida a Jesús María Saldaña al comparar hablar con él con lavar la cara a un burro".

Sobre el convenio con el Registro de la Propiedad

En relación con el Registro de la Propiedad, el Ayuntamiento sostiene que se firmó el convenio el 7 de marzo de 2018 con vigencia hasta el 7 de marzo de 2024 y se prorrogó tácitamente hasta el 7 de mayo de 2025 ante la ausencia de denuncia por parte de las entidades implicadas. Afirma a renglón seguido que un nuevo convenio "implicaría un mayor coste" y aduce que cualquier adjudicación directa, al margen de los criterios técnicos, "equivaldría a prevaricar, al ignorar la legalidad vigente".

En la nota se tilda de medio verdad la afirmación de Patricia Martín sobre la multiplicación por diez de la recaudación en 2018, ya que, según la versión de Hacienda, ese aumento se debió a la gestión de plusvalías pendientes de cobro de ejercicios anteriores, "que la propia concejal no organizó correctamente". "La recaudación pasó de unos 50.000 euros en 2017, no de 30.000 como sostenía Patricia Martín, a más de 400.000 euros en 2018, porque se concentraron cobros atrasados; un modelo que, según el comunicado, se utilizó para subsanar su ineficacia", añade. También informa del inicio de "un proceso de formación para el personal municipal en la correcta gestión del tributo", un paso que, dice la nota, la exconcejala de Hacienda no llevó a cabo durante su mandato.

El GMS reitera sus críticas y su posición

En un comunicado de respuesta (íntegro aquí), el Grupo Socialista lamenta las interpretaciones vertidas por el concejal de Hacienda, Jose Manuel Salvador, acerca de la nota de prensa de la portavoz socialista en la que criticaba la supresión del convenio firmado en 2018 con el Registro de la Propiedad para la recaudación del impuesto de plusvalías y le insta a "ser valiente y concretar qué datos, análisis o argumentos de la posición del PSOE son falsos, pues afirman que acusar sin pruebas solo sirve para confundir a la ciudadanía y desgastar la acción política.

Los socialistas se reafirman la veracidad y el rigor de su modelo de convenio, inspirado en la fórmula de la Junta de Castilla y León, que no fue impugnado por ninguna instancia jurídica y contó con el respaldo del entonces tesorero municipal, y subrayan la eficiencia del acuerdo de 2018, que permitió incrementar de forma llamativa la recaudación municipal hasta situarse entre 150.000 y 200.000 euros anuales.

También critica la contradicción del equipo de gobierno por eliminar un sistema eficaz de gestión de plusvalías y, a la vez, aplicar una subida del IBI del 17%, gravando por igual a todos los vecinos y alerta de la “solvencia incierta” del nuevo modelo de recaudación, ya que el personal encargado apenas ha iniciado su formación para gestionar el tributo.

Tras reiterar que la supresión del convenio sin un plan alternativo supone un grave retroceso político y una gestión fiscal injustificada, advierten de que la eliminación eventual del impuesto de plusvalías podría suponer una pérdida de ingresos municipal inasumible y socialmente inaceptable, y por ello, el Grupo Municipal Socialista exige al equipo de gobierno de PP-VOX y al concejal de Hacienda que mantengan el impuesto de plusvalías, revisen la decisión y renueven el convenio con el Registro de la Propiedad, "o bien expliquen detalladamente el modelo alternativo y su seguimiento periódico".