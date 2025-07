Multado con 750 euros tras amenazar a dos policías en un bar de Benavente

El Ayuntamiento de Benavente ha abierto expediente sancionador a un vecino de la ciudad tras un incidente ocurrido en un bar local, en el que el denunciado mantuvo un comportamiento desafiante contra dos agentes de la Policía Local. Según el parte policial, el individuo se negó a identificarse, mostró una actitud altiva y profirió amenazas verbales durante su intervención en el establecimiento, en presencia de clientes y del personal del local.

La patrulla fue requerida por el dueño del bar porque un hombre que estaba jugando en las máquinas tragaperras, increpó a los clientes. El propietario le invitó a abandonar el local haciendo caso omiso. Cuando llegaron los agentes se negó a identificarse y a abandonar el recinto. "No sois nadie para echarme del bar", les dijo: "No me conocéis. No sabéis con quién os metéis. Os vais a acordar de mí. Os voy a buscar y a matar payasos", añadió.

Los hechos denunciados constituyen una falta grave contra la Ordenanza Cívica Municipal, por faltar al respeto a los funcionarios de la Policía y perturbar el normal desarrollo de sus funciones. La sanción propuesta asciende a 750 euros, aplicando el principio de proporcionalidad, aunque el denunciado dispone de la posibilidad de realizar el pago voluntario reduciendo la multa a la mitad. El infractor podría solicitar la condonación de la sanción mediante la realización de trabajos voluntarios en beneficio de la comunidad, siempre que la propuesta resulte adecuada y viable.