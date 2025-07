Un festival en Fuentes de Ropel apoyará a una joven que se recupera de una larga enfermedad

La asociación cultual de Fuentes de Ropel prepara un festival solidario para apoyar a una joven en su proceso de recuperación tras padecer una enfermedad incapacitante. El festival benéfico, que será presentado como "La sonrisa de Maryam", en honor a la protagonista, Maryam Fernández Otero, tendrá lugar el próximo sábado 26 como parte del programa de verano que la localidad viene disfrutando desde el 7 de julio.

"Iniciativas Ropelanas", la asociación que promueve esta noble causa, tiene previsto recaudar los fondos mediante un sorteo de rifas, un tapeo solidario y habilitando un número de cuenta para donaciones. El festival está dirigido a todos los vecinos y turistas tanto del propio pueblo como de los colindantes. Los ingresos servirán para cubrir los gastos que supone la instalación de varios implantes dentales y la realización de varias terapias de rehabilitación, lo que permitirá que la joven benaventana, Maryam, siga sonriendo.

La destrucción del tejido óseo es una de las consecuencias del largo proceso de medicación que esta joven recibió de manera probatoria, contra una enfermedad que, inicialmente, no pudo ser diagnosticada de manera precisa, por lo que los tratamientos fueron tentativos o experimentales.

A esta iniciativa se sumará la Asociación Zamora de Ayuda contra el Cáncer (Azayca) que también estará presente en el Festival Benéfico.

En espera de un diagnóstico

Con 22 años de edad, Maryam vio bruscamente interrumpida la carrera universitaria de magisterio que estaba cursando en Málaga. Terminando su tercer año, su proyecto formativo se detuvo por una sintomatología que la expuso durante un año y medio a una gran variedad de pruebas médicas, ensayos clínicos y tratamientos tentativos. Lo que en un principio pareció ser una simple operación de anginas, fue el detonante de una serie de pérdidas de audición y de vista, seguido de una parálisis facial que, después se convirtió en una hemiplejia. Luego vendría las sospechas de un linfoma en la cabeza, las sesiones de quimioterapia y el autotrasplante de médula.

A todo esto, hay que añadir que, los duros tratamientos han desgastado el tejido óseo, por lo que ha sido necesaria la colocación de las prótesis de la cadera, estando pendiente las de los hombros.

Carga mental y emocional

La realidad que ha vivido Maryam junto a su familia hasta la diagnosis de su enfermedad, y que sigue viviendo ahora, padeciendo los efectos de los tratamientos médicos recibidos, sirve para hacer visible ante la sociedad todo el sufrimiento con el que cargan personas que se encuentran en situaciones iguales o similares. "Tenía miedo, mucho miedo, entre otras muchas cosas. Miedo a que los médicos no pudieran salvarla", declaró la madre de esta joven.

El caso de Maryam coloca a cada lector en particular ante una realidad que le obliga a preguntarse cómo puede una persona afrontar y sobreponerse a una enfermedad que interrumpe el proyecto de vida y con ello los sueños de una realización personal y profesional.

Entorno familiar y profesional

El otro lado del drama es el que nos ofrece el sufrimiento que padecen los familiares que acompañan a los enfermos durante todo el proceso de pruebas médicas y de las largas estancias hospitalarias, hasta que haya un diagnóstico o una valoración inicial compatible con los signos y síntomas. Y una vez identificada la afección, comienza la otra etapa, la del acompañamiento durante el largo proceso de recuperación.

En esos momentos de miedo, incertidumbre y dolor, lo que ayudó a la madre de Maryam a seguir adelante es, por un lado, su profundo sentir de madre que le impulsó a seguir luchando por su hija, al lado de ella en uno de los peores momentos de su vida. Y, por otro, el sentirse arropada por su familia más cercana: su pareja y su hijo.

No menos consolador fue el involucramiento profesional de todos los especialistas que atendieron a Maryam en ese largo proceso. Como reconoció su madre: "Yo no tengo reproche a la sanidad ni al personal en cuanto al trato. La han tratado perfectamente, trato humano impecable. Tacto impresionante, con cariño y delicadeza. La calidad humana y médica del hospital de León y de Málaga fue impecable".

Sistema sanitario

Pero este caso, pone sobre la mesa aspectos que el sistema sanitario debería plantearse para mejorar. La madre de Maryam declaró que lo único que le pareció reprochable es que su hija no tuviera seguimiento por el médico de cabecera: "Después de recibir tres ciclos de quimioterapia, se supone que quedó limpia porque no hay restos de la enfermedad. El problema vino con todo el daño cerebral y las secuelas de esa enfermedad. Necesitó logopeda, rehabilitación física y psicólogo de manera constante. Y como nos pilló la pandemia, no hubo seguimiento de parte del médico de cabecera. La logopedia no la llegó a ver nunca, la rehabilitación, ahora hemos conseguido que la reciba en períodos. Y muchos de esos gastos han sido por nuestra cuenta".

Con este festival, la asociación "Iniciativas Ropelanas" de Fuentes de Ropel se ha propuesto hacer posible que los efectos del largo tratamiento médico recibido, no borren la preciosa sonrisa de Maryam.