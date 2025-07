La Justicia asciende a un empleado de Paradores tras 31 años de trabajo nocturno en Benavente

El Juzgado de lo Social número 2 de Zamora ha reconocido el derecho de un empleado del Parador Nacional de Turismo Fernando II de Benavente a la categoría profesional de conserje, revocando la calificación de ayudante de conserje y condenando a la empresa al pago de las diferencias retributivas.

El trabajador, con contrato indefinido desde el 15 de junio de 1993, ha prestado servicios en el Parador de Turismo de Benavente en turno nocturno de diez de la noche a seis de la mañana durante 31 años. Todo este tiempo ha estado adscrito oficialmente a la categoría de ayudante de conserje, aunque ha realizado tareas propias del puesto de conserje, según ha fallado la magistrada estimando su demanda.

Un informe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Zamora, confirmó que el trabajador desarrollaba funciones como el control de entradas y salidas, gestión de facturación, atención telefónica, envío de informes, control de cajas y cobros, e incluso el procesamiento de estadísticas oficiales para la Junta de Castilla y León. Estas tareas corresponden a la categoría profesional superior de conserje, definida en el VI Acuerdo Laboral para el sector de la Hostelería.

"Capacidad, autonomía y responsabilidad"

Los abogados de Paradores de Turismo de España, SME, SA alegaron que el trabajador no poseía la habilitación formal exigida para el puesto. Sin embargo, la magistrada María Inmaculada de la Serna Higuera, determina en la sentencia que dicha exigencia no puede impedir el ascenso si la empresa no convoca los procesos de habilitación ni ofrece opciones reales de promoción.

Durante el juicio, compañeros del demandante, testimoniaron que su el trabajador asumía las mismas funciones que el resto del equipo, especialmente durante el turno nocturno que desempeñaba en solitario, lo que evidenció "su capacidad para desarrollar sus tareas con autonomía y responsabilidad".

La sentencia, recurrible ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, condena a Paradores de Turismo de España, SME, SA a abonar al trabajador la cantidad de 3.915,59 euros en concepto de diferencias salariales acumuladas entre abril de 2023 y abril de 2024, más el incremento por interés de mora del 10% previsto en el Estatuto de los Trabajadores.