Multa de 750 euros a un feriante que se enfrentó a la Policía en Benavente

Un feriante de atracciones se enfrenta a una sanción de 750 euros tras protagonizar un enfrentamiento verbal con agentes de la Policía Local. El incidente se produjo a finales del mes de abril, cuando agentes de la Policía Local atendieron un aviso sobre la instalación de atracciones fuera del recinto autorizado. Tras verificar la situación, los funcionarios instaron a los presentes a reubicarse en el espacio asignado por el consistorio, pero recibieron resistencia y amenazas, lo que dio lugar a una denuncia contra el presunto responsable.

Según el parte policial, los feriantes se negaron de forma repetida a cambiar de ubicación por lo que los agentes intentaron identificar al titular del puesto. No lograron obtener ninguna información y optaron por identificar al varón presente, el cual se negó también a facilitar información. Siempre según la versión policial, tras un intento de una de las mujeres presentes de agarrar el uniforme de uno de los agentes actuantes el varón comenzó a proferir amenazas como "te voy a matar", "me he quedado con tu cara y te voy a ir a buscar y lo vas a pagar".

Los agentes lo denunciaron por contravenir la Ordenanza Cívica de forma grave al "tratar sin la debida corrección o falta de respeto a los empleados o autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones, perturbando el normal desarrollo de las actividades o servicios".