Denuncian "inacción" municipal ante la invasión de avispas en las piscinas municipales

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Benavente ha denunciado públicamente en una nota de prensa "a falta de previsión y planificación del equipo de gobierno PP-VOX ante la proliferación de avispas" en el entorno de las piscinas municipales, "un problema que no se ha atajado a tiempo y que, como tantas otras cuestiones, se ha gestionado tarde y a golpe de improvisación".

"No estamos ante una situación nueva ni imprevisible. El problema ya se produjo el verano pasado y volvió a ser advertido por usuarios al comienzo de esta temporada, tanto en redes sociales como mediante quejas directas a la Concejalía", aseguran los concejales socialistas que recuerdan que trasladaron "esta preocupación en las comisiones de Deportes y Medio Ambiente, antes de la apertura de las instalaciones este verano, con tiempo más que suficiente para haber tomado medidas preventivas eficaces.

"Pese a todo ello, no se hizo absolutamente nada. Y resulta incomprensible que la concejala responsable, que además sigue siendo trabajadora en excedencia de la instalación afectada, no fuera conocedora de esta situación. Y si lo era, aún más grave es que no actuase con antelación para prevenir molestias y riesgos a los usuarios", aduce el GMS. En ambos casos, "se evidencia una alarmante falta de diligencia, de compromiso y de responsabilidad. Una vez más, el equipo de gobierno PP-VOX actúa sin previsión, sin planificación y sin escucha activa. La salud, la seguridad y el bienestar de los vecinos deben ser una prioridad, no un asunto que se despache cuando ya no queda más remedio", concluye la nota socialista.