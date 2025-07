El concejal de Obras de Benavente responde a PSOE y UPL por el retraso de las obras en las rotondas: "sandeces"

El concejal de Obras y Contrataciones del Ayuntamiento de Benavente, Eugenio Blanco, ha salido al paso de las críticas vertidas por PSOE y UPL, que denunciaban “desidia” y “falta de planificación” en la ejecución de las rotondas de Federico Silva y la carretera de León. El edil ha explicado que los retrasos se deben a incumplimientos de los subcontratistas de la empresa adjudicataria San Gregorio (hasta tres), y no a una mala gestión del equipo de Gobierno: "No tiene ninguna responsabilidad, ni la Concejalía. Aquí no hay desidia, hay transparencia y control”, ha dicho.

Según el concejal de Vox, “la obra iba bien hasta que (la constructora adjudicataria) San Gregorio tuvo que subcontratar el hormigonado”, y desde entonces se encadenaron ausencias, incumplimientos y falta de personal. “Con dos operarios no se puede hacer una obra de este tipo”, afirmó, señalando que “se perdió un mes entero por culpa de los subcontratistas”. Blanco ha afirmado que tampoco no se puede emprender ninguna acción contra la constructora, porque la obra está en plazo.

El edil defendió el uso de hormigón con fibra, explicando que “se eligió por su durabilidad” frente al aglomerado, que “se levanta en dos años”. Reprochó a socialistas y leonesistas que “no tienen ni idea de lo que hablan” -“lo habrán leído en el pliego", dijo- y advirtió de que “si las probetas no dan resistencia, hay que demoler y volver a hacer”. Del mismo tenor aseguró que “todo se está haciendo con criterio técnico y seguridad”. Blanco justificó el uso de hormigón con fibra por su durabilidad ante el tráfico pesado. “Se eligió porque queremos que dure muchos años”, dijo, y explicó que “si las probetas no dan resistencia, hay que demoler y volver a hacer”.

Obras en la rotonda de Federico Siva. Desde el lunes está abierta al tráfico parcialmente. / J. A. G.

En cuanto a la apertura parcial de la rotonda, el concejal negó que se haya hecho sin garantías. “Está perfectamente señalizada” y "se ha garantizado el acceso a todos los comercios y servicios, dijo, y justificó que se haya dejado sin ejecutar una parte para no bloquear el acceso a la gasolinera, un servicio esencial. “No sé de qué se queja la gente”, añadió, reconociendo que hay que dar “un pequeño rodeo”, pero que “todo el mundo tiene acceso y llega a todo”.

Si las probetas de la rotonda de la carretera de León dan buen resultado el día 21, se abrirá el día 17. La otra rotonda, aunque se hormigone el martes, requerirá tres semanas de fraguado. “No queda otra, y quien se cabree, que se cabree”, zanjó en referencia al futuro más inmediato de los trabajos.

Blanco ha esgrimido su experiencia "de 40 años en obras" para replicar a PSOE y UPL: “No me van a decir cómo se hace una obra de este tipo”, y se ha referido a las críticas de PSOE y UPL y a sus autores con expresiones como “sandeces”, “flojos de cabeza”, “Iluminado de la ópera”, “catedrático” (con sarcamos) y "aspirantes a ingeniero".