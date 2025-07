En el Km 246 de la A-6 dirección Benavente, San Esteban del Molar, me dicen que hay una especie de «granja de conejas/os» (no sé con precisión), muy visible desde la frecuentada autovía, por donde circulan miles de coches diarios. Durante mucho tiempo estos lepóridos/as han sido incluidos dentro de los roedores domésticos (orictologus cuniculus), aunque sus mordidas sean distintas. Es muy probable que, entre tanto transeúnte (y es cuestión puramente estadística) haya pasado por allí el famoso tripartito: aizkolari de Baracaldo, el chico de Carbonerito, torero, y Santos el Fuerte de Navarra, por razones de trabajo y Fomento, claro. Desconozco si han hecho un hueco en la agenda para visitar el club o basta con lo que tenían en casa. El puterío forma parte de la idiosincrasia masculina, no es novedad (tampoco norma), sean verriondos los mozos o feministas. Y de pronto, desde el Ministerio de Igualdad se conjuran en paroxismo, tercera amonestación, para sacar una ley antes de septiembre para abolir la prostitución que, entre otros abalorios, precisa el voto mixto del «diestro» valenciano a porta gayola.

Mientras, políticos de uno y otro bando/a, siguen pasando a miles por el Club Las Conejas –més que un club– de San Esteban del Molar, sin inmutarse y sin que ninguno/a (sobre todo) insinúe una «rebelión en la granja», ni el más mínimo sonrojo por tanta tercería verbal y luminotécnica. Cuando las palabras tenían algún sentido, a esto se le llamaba hipocresía (y por ciertos malintencionados, lenocinio). No se preocupen, puro teatro, esto era antes del cambio climático.n

