PP y PSOE se enzarzan en Benavente por las ayudas a la pobreza energética

PP y PSOE, Gobierno local y oposición, se han enzarzado en las últimas 24 horas en una discusión política a costa de la convocatoria de ayudas a la pobreza energética de 2025. Mientras que para la Concejalía de Bienestar Social, la incompatibilidad de la subvención con los bonos social y térmico "en ningún supone un acto arbitrario o excluyente, sino una medida de racionalización y priorización de los fondos públicos, que busca atender a quienes no reciben ningún otro tipo de ayuda energética, en consonancia con los principios de subsidiariedad y no duplicidad", para el PSOE, esta incompatibilidad "ni ayuda a resolver el problema ni sirve para aprender nada" y constituye "un error hacer incompatibles estas ayudas con el bono social y bono térmico. No decimos que sea ilegal o que no responda a criterios técnicos y económicos como se dice desde la concejalía; otra cosa es que esos criterios estén bien definidos".

Tanto la Concejalía de Bienestar Social como el Grupo Municipal Socialista han desplegado sus argumentos en sendos comunicados de prensa: (Aquí puedes ver íntegro el de la Concejalía de Bienestar Social. Aquí el remitido por el Grupo Municipal Socialista). Para la Concejalía, "la tramitación de las ayudas sociales del Ayuntamiento se realiza con criterios técnicos, jurídicos y económicos conforme a la legalidad vigente, y con el respaldo del personal especializado en Servicios Sociales y Administración General, que han garantizado su plena conformidad con el ordenamiento jurídico y el principio de equidad".

Mantiene que, como se recoge en las bases, las ayudas municipales son “incompatibles con otras prestaciones que se concedan para el mismo fin”, como el bono social o el bono térmico, "para evitar duplicidad de subvenciones sobre el mismo concepto de gasto. Esta es una práctica común que deberían de conocer y que es coherente con los principios que rigen la gestión del gasto público y con el objetivo de maximizar el impacto social de los recursos municipales. Siendo además una fórmula adecuada para controlar que las ayudas concedidas no sobrepasan el coste real del servicio".

Los dos argumentos

Recuerda que las ayudas municipales "sí son compatibles con el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Garantizada de Ciudadanía”, dado que estos no están destinados específicamente a sufragar gastos energéticos, sino que son prestaciones de carácter general. La diferenciación está perfectamente recogida en las bases y no responde a ninguna discriminación arbitraria, siendo práctica común en las convocatorias públicas".

El PSOE señala e insiste en los errores en los que a su juicio incurre la convocatoria. "No hay que pensar demasiado para concluir que si en la convocatoria de 2024 de las 102 familias solicitantes, solo resultan beneficiarias 18 y se desestiman 75, por incompatibilidad con el bono social; y si se presupuestan 38.500 euros y se adjudican ayudas solo por importe de 7.391,18 euros, algo no se ha hecho bien", precisa y a renglón seguido insiste en su argumento.

"Es erróneo el cálculo de las cuantías correspondientes a la renta media de las familias y el Importe medio a subvencionar a cada familia beneficiaria. Pero además, en el cálculo de las cuantías a subvencionar a las familias no se tuvo en cuenta la renta per cápita media de la unidad familiar sino la renta media neta, al margen del número de miembros de la unidad familiar, un error que perjudicó a las familias con más miembros. Además, en la convocatoria extraordinaria, en la que solo resultó beneficiaria una familia, se siguió calculando mal el importe medio a subvencionar".

El Grupo Municipal Socialista, recoge la nota, recuerda que en una comisión informativa celebrada en febrero "propuso una fórmula que permitiría de cara a la convocatoria de este año, mantener la compatibilidad de las ayudas y el acceso a las mismas a un número mayor de familias necesitadas, propuesta que no se ha considerado. Se trataría de recoger en las Bases de la convocatoria la obligación de las familias participantes de declarar las ayudas que para la misma finalidad hayan percibido de otras instituciones y cuantificar la parte del gasto energético cubierto por las mismas y el gasto pendiente de cubrir".