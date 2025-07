Un bazar de Benavente alteró la seguridad contra incendios, tendrá que cesar en su actividad

Un bazar de la avenida Federico Silva tendrá que cesar de forma inmediata en su actividad al haber alterado las condiciones de seguridad contra incendios por las que se le concedió en su momento licencia ambiental. El Ayuntamiento de Benavente ha incoado un expediente de restauración de la legalidad ambiental tras constatar la vulneración de las medidas de protección exigibles.

Una inspección de los servicios técnicos municipales permitió comprobar que la actividad y el proyecto conforme al que fue otorgada la licencia no concordaba, y "aunque no se aprecien signos recientes de cambios de distribución, la actividad no se está ejerciendo en los mismos términos en los que fue otorgada la licencia".

La revisión llevó también a los técnicos a la conclusión de que se habían modificado los recorridos de evacuación, eliminado las puertas de salida, y apreciado carencias en la señalización. También detectaron falta de instalaciones de protección contra incendios, y reducción de las dimensiones de las puertas situadas en los recorridos de evacuación.Todas estas alteraciones "afectan a la seguridad contra incendios, con implicaciones tanto en la evacuación de los ocupantes como en las instalaciones de protección contra incendio".

A la luz de los informes, la Alcaldía ha decretado medida de suspensión cautelar de la actividad. El establecimiento "deberá cesar de forma inmediata en el ejercicio de la actividad hasta que se adopten las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa de seguridad contra incendios, ajustándose a las condiciones para las que fue concedida la licencia".

La resolución municipal advierte también de que la suspensión cautelar y cese de actividad, "se determina por el tiempo necesario para garantizar dicho cumplimiento de la normativa de Seguridad contra incendios y por un periodo máximo de seis meses". La no adopción de dichas medidas conlleva la suspensión total de la actividad.

De forma simultánea, el Ayuntamiento ha iniciado también un expediente sancionador contra el establecimiento. Incumplir las condiciones establecidas en la autorización ambiental, siempre que no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o no se haya puesto en peligro grave la seguridad y la salud de las personas, así como no tomar las medidas necesarias para volver a asegurar el cumplimiento en el plazo más breve posible y evitar así posibles accidentes o incidentes·, se considera una infracción grave que puede ser sancionada con hasta 50.000 euros.

El Ayuntamiento ha propuesto la sanción mínima, 2.001 euros, al no apreciarse en las denuncias la existencia de circunstancias agravantes de la responsabilidad, y sin perjuicio de lo que pueda determinar la instrucción del expediente sancionador.