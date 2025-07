Las Eras, de Santa Marta de Tera, responde a la Diputación: "Presentamos 24 escritos en dos años y medio, ni 209 ni 260"

El presidente de la Asociación Cultural "Las Eras" de Santa Marta de Tera, Fernando Rodríguez, ha salido al paso de las declaraciones realizadas por el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, acerca de la dimisión de los dos anteriores alcaldes pedáneos de la localidad, de su posible responsabilidad en la renuncia de ambos regidores "cansados y aburridos", y del colapso de la Junta Administrativa Local por la proliferación de escritos enviados.

En un comunicado de siete páginas de extensión (aquí puede verse o descargarse completo), Fernando Rodríguez Tocino, contesta punto por punto a las referencias públicas realizadas por el presidente de la institución provincial. Comienza el presidente de Las Eras precisando que la asociación no ha presentado ni 209 ni 260 escritos, sino 24 en el plazo de dos años y medio: "una media de 2 escritos al mes no de 14,5". Según el presidente de Las Eras, de esos 24 escritos, cuatro se dirigieron a la Diputación. El primero no fue contestado, motivo por el que se apeló al Procurador del Común. El segundo obtuvo respuesta 28 días después, el tercero se respondió en 48 horas, y el cuarto en 37 días.

Rodríguez Tocino invita al presidente de la Institución provincial a "completar el listado", ironiza sobre la posibilidad de "colapsar" la Diputación, y le pide "que revise bien los documentos que tiene encima de su mesa, por si pudiera encontrar algún escrito más al que no le haya dado aún contestación y que pudiera ser del 2024, y que no eche, luego, la culpa al registro".

El presidente de la Asociación Las Eras, muy crítico en su comunicado, defiende la labor y la figura del Procurador del Común, al que expresa "todo nuestro apoyo". Es "una institución independiente, que no falsea datos, que basa sus argumentos en las leyes existentes tanto a nivel autonómico como nacional o europeas, por lo tanto, es una figura al que se le debe respetar por encima de las ideas políticas de cada uno/a", señala.

Del mismo modo, rechaza cualquier responsabilidad en la renuncia de los dos alcaldes pedáneos. "El primer alcalde dimitió en mayo de 2024 y adujo razones de salud. El presidente dice que se fue “cansado y aburrido”. Que se sepa estar cansado y aburrido es un estado de ánimo, pero puede ser motivo para irse", afirma. "Sobre la dimisión del segundo alcalde, “por motivos personales”, manifiesta “que en sus ratos libres podaba las plantas, cogía el cortacésped y también se aburrió”, reproduce. "¿Podía este alcalde pedáneo realizar esas actividades? ¿Si no podía y el Presidente de la Diputación lo sabía, por qué no hizo nada? ¿Estaba legalmente habilitado para acometer esos trabajos?", pregunta.

Sobre la Asociación y su presidente

Acerca de las manifestaciones provinciales sobre la Asociación Las Eras y su presidente, Rodríguez Tocino, recuerda que la Asociación “Las Eras de Santa Marta de Tera”, tiene entre sus fines “Defender los intereses y el Patrimonio de Santa Marta de Tera”. "Por lo tanto, es conveniente recordar al presidente de la Diputación de Zamora que, esta Asociación seguirá defendiendo, como ha hecho hasta ahora, los fines registrados en sus Estatutos, le pese a quien le pese. Por eso se ha luchado para revertir la situación de clausura del cementerio de la iglesia. Sin contar con ayuda o asesoramiento de la Diputación Provincial", señala.

Rebate también la afirmación de que el presidente de la Asociación Cultural Las Eras, es responsable de las renuncias de los dos alcaldes "empleando la siguiente expresión “Ahí ha aterrizado una persona, que es el presidente de la Asociación Cultural Las Eras”. Fernando Rodríguez Tocino explica que nació en Santa Marta de Tera y "pago mis impuestos en la localidad".

A su juicio, con sus declaraciones, "el presidente de la Diputación de Zamora está intentando desviar la atención para que recaiga en la Asociación Las Eras de Santa Marta de Tera y en su presidente, toda la responsabilidad de la renuncia de dos alcaldes en Santa Marta de Tera".

Fernando Rodríguez Tocino, concluye afirmando que la Asociación seguirá "adelante con la hoja de ruta marcada por nuestros socios/as, que seguiremos registrando todos los escritos que creamos convenientes, siempre dentro del margen de la ley, y que, su responsabilidad, y la de los alcaldes, es contestar los escritos, ya que así está reflejado en la Constitución Española y en las Leyes que regulan el Derecho a la información pública de los ciudadanos".