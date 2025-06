El Pleno de la segunda moción de Vega de Tera se celebrará el 8 de julio al mediodía

El Pleno de la moción de censura presentada por los tres concejales de Zamora Sí y otros dos ediles tránsfugas del Partido Popular contra la alcaldesa Tamara Fuentes en Vega de Tera, se celebrará la mañana del próximo 8 de julio al mediodía. Fuentes, que contaba hasta hace unos meses con cuatro concejales y mayoría absoluta se enfrenta ahora a cinco votos en contra de su gestión y, salvo sorpresas, será desalojada del sillón de la Alcaldía y pasará a la oposición.

Esta es la segunda moción que presenta Zamora Sí con apoyo concejales tránsfugas del Partido Popular. La primera fue rechazada por no cumplir la normativa electoral, pero una sentencia del Tribunal Constitucional, facilita ahora la estimación de la moción de censura con los dos concejales tránsfugas del Partido Popular.

La todavía alcaldesa explicó ayer que pasará a la oposición y tratará de realizar "una labor responsable", que opone al "boicot" que Zamora Sí y los exconcejales del PP han impuesto dejando de acudir a las sesiones plenarias, que no han podido celebrarse por falta de quórum.

Paralización del Ayuntamiento

"Han dejado de asistir a los Plenos, que no se podían celebrar por falta de quórum y han paralizado el funcionamiento del Ayuntamiento. Yo he hecho lo que he podido. He intentado llegar a acuerdos con ellos de todas las maneras posibles, pero no viniendo a los plenos ha sido imposible aprobar nada. Insisto, no ha sido una falta de entendimiento, han dejado de venir para paralizar el funcionamiento del Ayuntamiento", explica Fuentes.

Según la todavía alcaldesa, "los concejales de Zamora Sí han visto la posibilidad de meter de nuevo la moción por la sentencia del Constitucional, pero llevan desde el minuto uno intentando captar a mis concejales y echarme del cargo. Yo intentaré hacer la mejor oposición posible".

"Poder y consecuencias"

La alcaldesa popular ha explicado también que "hace mucho tiempo que los concejales de Zamora Sí vienen diciendo que ellos tienen más poder que yo. Y yo no estoy en el cargo para tener poder sobre los vecinos. Yo estoy en el cargo para servir a los vecinos. Ellos llevan repitiéndome esto desde que tienen mayoría, y es importante que los vecinos lo sepan. El poder que yo he podido tener está al servicio de los vecinos".

Según Tamara Fuentes, esta posición de Zamora Sí es ya ha traído consecuencias a Vega de Tera y a los municipios pedáneos al perderse dos ayudas económicas por la inasistencia a los plenos. "No parece que esta manera de ejercer poder ayude mucho a los vecinos", ha dicho.

Fuentes afirma que el Ayuntamiento ha perdido ya "60.000 euros que nos dio Diputación de una subvención nominativa para el aljibe de La Milla de Tera, y estamos a punto de perder otros 48.000 euros para la reparación de los tejados de unos locales en Calzada porque estos señores no se presentan a los plenos. El dinero para el aljibe ya está perdido y el de los tejados también se perderá porque quedan cuatro días. Esta es la oposición que ha hecho esta gente durante este tiempo". n