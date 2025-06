Manuel Francisco García Vega será el nuevo alcalde de Santa Marta de Tera

Manuel Francisco García Vega, del Partido Popular, será el nuevo alcalde de la Entidad Local Menor de Santa Marta de Tera, según ha anunciado esta mañana el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, en una comparecencia en la que ha desmentido y matizado la información publicada por este periódico a partir de un comunicado y de la información facilitada por la Asociación Cultural Las Eras.

Faúndez ha explicado la "intrahistoria" de lo sucedido. "Primero dimitió Manuel Fadón, buena persona y magnífico alcalde. Profesor jubilado del Jacinto Benavente, que decidió irse a su pueblo, a mejorar su pueblo, y se marchó cansado y aburrido- La segunda persona que había era José (Esteban), Josico para todos. También un magnífico alcalde, una persona preocupada que en sus ratos libres podaba las plantas, cogía el cortacésped para tener su pueblo limpio, y también se aburrió. Dimitió concretamente el 9 de mayo".

Desde esa fecha, "y no haber candidato, pues lógicamente lo que procedía por parte del Ayuntamiento era acudir a la Junta Electoral Central, porque las juntas electorales de zona al terminar las elecciones quedan disueltas y pedir la acreditación del nuevo alcalde", ha explicado afirmando que sí hay alcalde, o al menos candidato.

Acreditación, decreto y plenos

"Ese nuevo alcalde existe. Es Manuel Francisco García Vega. La Junta Electoral ha remitido la semana pasada al Partido Popular, que es quien tiene que hacer la propuesta de nuevo candidato y el día 24 ha remitido a la Diputación la acreditación de la Junta Electoral Central de esta nueva persona, el viernes se decretará aquí en Diputación y cuando lo estime oportuno la entidad local menor convocará un pleno donde se hará el nombramiento de esta primera persona, y entiendo que un segundo pleno donde se nombrará a una segunda persona para que Santa Marta vuelva a una normalidad", ha descrito.

Según Faúndez, el plazo de mes y medio durante el que Santa Marta no ha tenido alcalde, se debe a que "los plazos los marca la Junta Electoral Central cuando tiene que emitir una acreditación para que la Diputación haga ese nombramiento".

209 escritos

A renglón seguido el presidente de la Diputación de Zamora ha explicado las razones de las renuncias de los dos alcaldes anteriores y ha señalado como responsable al presidente de la Asociación Cultural Las Eras.

"Les voy a decir la causa. A partir de ahí que cada uno interprete lo que quiera. Pero a veces a los ayuntamientos van personas que no se dan cuenta de que las personas que están a cargo de las instituciones de forma voluntaria son personas que no cobran absolutamente nada, que entregan su tiempo en mejorar sus pueblos. Pero miren, lo de Santa Marta, tal y como me transmiten estas dos personas que se han ido, ya roza lo insoportable. Ahí ha aterrizado una persona, que es el presidente de la Asociación Cultural Las Eras, pues que ha remitido en estos dos años 209 escritos al Ayuntamiento. Con lo cual, la propia secretaria como las personas que están allí, que dice yo aquí no cobro nada, yo he venido a mejorar la vida de mi pueblo, pero en estas circunstancias me tengo que ir. Yo en estas circunstancias también me plantearía irme: 209 escritos".

"Entono el mea culpa"

También se ha referido el presidente de la Diputación a los escritos remitidos por la Asociación Cultural Las Eras a la Diputación y posteriormente al Procurador del Común en forma de queja. Según Javier Faúndez, el primer escrito se perdió, por lo que ha entonado "el mea culpa", pero los dos posteriores fueron contestados en 48 horas. Lo ha explicado así: "Es una verdad a medias. Asistencia a Municipios no ha contestado, además por una causa imputable al Registro de la Diputación, a un escrito remitido en abril de 2024. Es un escrito que llega al Registro de la Diputación y por algún motivo, y como presidente entono el mea culpa, no se asigna a Asistencia a Municipios. Por lo cual si no se asigna nadie puede responder".

"Pero sí también -ha agregado- tiene que decir esta asociación que se han remitido dos escritos, en enero que se contestan en 48 horas, y otro escrito en mayo, que también se contestó enseguida. Con lo cual las verdades a medias son medias verdades y entono mi mea culpa por ese escrito que se ha perdido y no ha tenido respuesta por no asignarse". En todo caso, Faúndez ha afirmado "que Asistencia a Municipios, y lo dice el artículo 13 de nuestro Reglamento, está para atender a los municipios no para resolver los conflictos que puedan tener los particulares. Entonces todos los escritos de esta asociación se van a contestar de esta manera. Nosotros no queremos que se nos colapse el servicio de Asistencia a Municipios, igual que se ha colapsado la Entidad Local Menor de Santa Marta de Tera. De nuevo entono mi mea culpa".

Sobre el Procurador del Común: "Me metería en un charco"

A la pregunta de qué opinión le merecía la resolución del Procurador del Común en que el alto magistrado le afeaba no haberlo auxiliado en esta investigación, esta ha sido la respuesta del presidente de la Diputación de Zamora: "El Procurador del Común todo el mundo sabemos lo que es. Yo no voy a dar detalles porque a lo mejor me metería en un charco. Nosotros somos una institución muy respetuosa con todo lo que se nos pide. Haga las apreciaciones personales… Repito, entono el mea culpa donde en ese medio de comunicación se refleja que ha entrado el 24 de abril del año pasado y por un error de registro no se asigna y no se contesta. Pero los otros dos se han contestado en un plazo de 48 horas. Somos Asistencia a Municipios, no asistencia a particulares".

Seguidamente y por último, Faúndez se ha referido de nuevo a la renuncia de los dos alcaldes de Santa Marta de Tera. "Las dos personas que se han marchado, los dos alcaldes, por cierto, dejando buenos proyectos en el Ayuntamiento, han recibido más de 260 escritos (sic) en dos años. Pues que quiere que le diga. Cualquier persona que esté ahí, en esas circunstancias, llegará un momento en que nadie querrá ser alcalde de este tipo de sitios. Yo comprendo que la ley ampara este tipo de procedimiento, pero en una entidad local menos que el secretario va los días a la semana que va, va a llegar un momento que se va a tener que ir, porque es que estos, sinceramente, son situaciones que no se soportan".