IU pide un certificado de actos presuntos a la secretaria municipal de Benavente

El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Benavente, Manuel Burón, ha solicitado a la secretaria municipal que emita un certificado de actos presuntos sobre la falta de contestación y aportación de documentación a seis solicitudes formalizadas desde el año 2024, lo que en la práctica significaría confirmar el silencio positivo a sus peticiones, y reclama la entrega de los documentos a la mayor brevedad posible.

"Como quiera que, al día de la fecha, no se tiene notificación alguna por parte de la Alcaldía, denegando lo que fue peticionado, mediante resolución, o bien, acuerdo motivado, como concejal de este Ayuntamiento, tras haber pasado, ampliamente, más de los cinco días que marca la ley para la entrega de la documentación que fue solicitada, la petición se entiende concedida por silencio administrativo. Por lo expuesto y, no habiéndose remitido ninguna información al respecto, me dirijo a ese organismo y solicita la expedición de una certificación de actos presuntos, así como la entrega de la documentación solicitada, a la mayor brevedad posible".

Las solicitudes de información y documentación pedidas por Izquierda Unida y no contestadas tienen que ver con la distinción de hijo predilecto al exalcalde Luciano Huerga; a la exigencia responsabilidades por concierto fallido de Conchita en Benafest; la aportación de documentación relativa al mercadillo de la ropa Cañada la Vizana en noviembre de 2024 y de nuevo en marzo de este año; también con grabación de la Comisión Informativa de Ferias el pasado mes de octubre; y la documentación relativa a puntos del Pleno celebrado en abril de 2019.