Nadie quiere ser alcalde en Santa Marta de Tera

Mes y medio después de la dimisión del que fuera alcalde de la Junta Administrativa de la Entidad Local Menor de Santa Marta de Tera, José Esteban Vega, la localidad sigue sin regidor pedáneo. La renuncia se produjo el 5 de mayo y según ha podido saber este diario, el Partido Popular, que ganó las elecciones en Camarzana de Tera y en Santa Marta, debe proponer un candidato, extremo que le habría confirmado la Junta Electoral. Fuentes vecinales han explicado que "nadie" quiere el puesto en la localidad.

A la situación de carencia de alcalde, se ha venido a sumar una resolución del Procurador del Común exhortando a la Diputación de Zamora a contestar a la mayor brevedad posible a las preguntas planteadas por la Asociación Cultural "Las Eras" y, de ahora en adelante, a auxiliar a la alta magistratura regional en sus investigaciones.

Así, la resolución pide al presidente de la institución provincial "que se facilite a la mayor brevedad posible, respuesta expresa al escrito al que se refiere este expediente, a fin de garantizar el derecho de los ciudadanos —y de la asociación que estos se integran— a una buena administración, en los términos reconocidos por el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y por los principios adoptados por las defensorías del pueblo en su decálogo sobre buena administración. Todo ello, sin prejuzgar por nuestra parte el contenido de la respuesta que, conforme al ordenamiento jurídico, deba ser emitida por esa Diputación provincial". En segundo lugar, le reclama que "en adelante cumpla con la obligación de auxiliar al Procurador del Común en sus investigaciones en los términos exigidos por los artículos 3.1 y 16 de la Ley 2/1994 de 9 de marzo".

"Inexplicable"

La Asociación Cultural Las Eras ha difundido una nota de prensa en la que informa que en abril de 2024 dirigió un escrito al presidente de la Diputación de Zamora pidiéndole que se realizaran "las gestiones oportunas a fin de esclarecer si, por parte de la Entidad Local Menor de Santa Marta de Tera, se pudiera estar invadiendo competencias en materia de cementerios y servicios funerarios, competencias que corresponderían al Ayuntamiento de Camarzana de Tera, por ser de quien depende la Entidad Local Menor".

Según la asociación, once meses después, al no recibir respuesta alguna, se remitió una queja al Procurador del Común, que abrió una investigación. La alta magistratura regional ha resuelto en los términos citados el expediente y en un comunicado, Las Eras señala que "el Procurador del Común le deja bien claro, a la Diputación de Zamora y, concretamente a su presidente, como se debe proceder en referencia a los escritos que presentan los ciudadanos, tanto a nivel particular como de asociaciones". "Es inexplicable que, una Administración, en este caso de carácter provincial, no conteste a los escritos a ella dirigidos por los ciudadanos y haga caso omiso a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como a otra normativa", afirma.