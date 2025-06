Costó, se lo hizo desear a los aficionados del toro enmaromado en Benavente, pero "Espléndido", el toro de la ganadería de Miguel Reta, finalmente logró llegar al final del recorrido, aunque lo hiciera por un trayecto alternativo, algo más corto. No hubo heridos por asta de toro, pero sí varias embestidas de consideración. El balance de la carrera, que se prolongó algo más de hora y media: tres traumatismos craneoencefálicos (los tres derivados a León), una luxación en los dedos de la mano, una fractura de muñeca, una luxación de hombro (los tres derivados a Zamora) además de contusiones, heridas y varios esguinces sin importancia.

«Espléndido» en la calle Matadero. / J. L. Fernández

A "Espléndido" le costó "arrancar· tras salir del toril. En la Rúa protagonizó una embestido que hizo temer una herida por asta de toro, pero no hubo cornada. Se hizo esperar en la Plaza de la Madera, la confianza de los aficionados estaba de capa caída tras la carrera de "Galocho" pero apareció la punta de maroma y siguió el astado, que se mostró remolón hasta llegar a la argolla de descanso. Hubo advertencias para algunas personas que desde la puerta de casa y con el toro a apenas unnos metros, no desistieron de fotografiar al animal.

La carrera de «Espléndido» por distintas calles de la ciudad, con las calles abarrotadas de gente y con la ayuda de un nutrido grupo de colaboradores que hicieron todo lo posible porque el astado completara el recorrido. No lo tuvieron fácil en algunos momentos pero el torito del alba resarció a los benaventanos y benaventanas.

Siguió la carrera por el tramo habitual y ya se fue agolpando la gente en la Plaza de Juan Carlos I. le costó dejar la zona de la Cuesta del Río pero una vez en la calle Los Carros hizo correr a los de la maroma que se afanaron por lograr que el astado realizara el recorrido dentro de la hora marcada.

El torito del alba "Espléndido" se hace esperar, pero cumple

Optaron por tomar la alternativa por calle Travesía de Santiago para llegar al final por Agujero de San Andrés sin parar en la segunda argolla.

Ya en el toril llegó la hora del balance por parte de la alcaldesa, Beatriz Asensio, que en esta ocasión estuvo acompañada por el concejal de Fiestas, Alberto Lorenzo, y el ganadero Miguel Reta.

Balance

La alcaldesa, Beatriz Asensio, señaló que el balance es "muy satisfactorio. La verdad que estamos contentos, evidentemente. Ha llegado hasta donde tenía que llegar. Y, al final, el recorrido ha sido el que hemos acortado porque veíamos que podría alargarse más de la cuenta y, nada, pues contentos, evidentemente, que ha llegado".

El ganadero Miguel Reta, por su parte, mostró su satisfacción. Explicó que estaba contento "porque la verdad es que tenía mucha presión. No os creáis que era sencillo. Es un tema complicado porque, para los toros que se entregan, como a los nuestros, además, que les funciona mucho la cabeza, pues ya habéis visto que ha habido momentos de duda, de pararse. Pero, una vez que ha cogido ya los últimos metros, pues yo le he visto que estaba alegre y, bueno, gracias a Dios, ha llegado y ha salido todo bien".

Y añadió que "mandaba más él que nosotros. El éxito está en el equilibrio entre la inteligencia y el corazón, de estos animales. Y aquí, pues, en lo nuestro pesa un poco más la inteligencia y, bueno, se dosifica, se dosifica y, claro, al final está una hora y cuarenta minutos sin abrir la boca".

El concejal de Fiestas, Alberto Lorenzo, por su parte, señaló que "era un toro de tener mucha paciencia, que lo iba diciendo todo el rato Miguel, que hay que tener paciencia, había que leerle y, bueno, para mí la sensación, en líneas generales, es la paciencia que también han sabido tener los corredores. Han sabido leer el animal, el animal, como bien dice Miguel, es una inteligencia que mide mucho. Yo siempre lo he dicho y lo dije y lo diré con Galocho también, o sea, son toros que no pueden ir a cualquier sitio a correr porque no cualquier corredor que agarre la maroma tiene destreza para llevar el desarrollo del animal y saber leer lo que dice el corazón. No voy a decir que son los mejores pero los corredores de Benavente, están en lo alto del panorama nacional de corredores. Yo estoy muy orgulloso de ellos". Reconoció Lorenzo que "aún me queda el mal sabor de boca del miércoles". n