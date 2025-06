"Galocho no dio lo esperado en la calle, pero buscamos lo mejor para Benavente"

Dos días después de la carrera de Galocho en Benavente, ¿le ha dado tiempo a reflexionar? ¿Qué valoración puede hacer del toro enmaromado de este año?

Todavía siguen siendo momentos duros. Las reflexiones vendrán luego más tranquilamente, de un modo más sosegado. Está claro que la ilusión que se puso por el animal fue toda y se trabajó durante mucho tiempo por ello. El animal no dio con las expectativas que se esperaban. Pero no solo hay que quedarse con lo que el animal entregó o dio, hay que hacer una valoración más general. Se busca siempre lo mejor para la ciudad. Yo creo que este año no se ha podido elegir nada mejor. Ahora mismo, a toro pasado, son muchas las críticas que estoy recibiendo por parte de mucha gente, pero el toro estaba preparado para Benavente. Nadie sabe el comportamiento cuando se abre la puerta del toril. Si nosotros supiéramos que no iba a ser un toro preparado para la ciudad de Benavente, no hubiéramos hecho la apuesta tan importante como se ha hecho por él.

Se lo pregunto de otra manera. ¿Qué es lo que no ha ido bien este año para que el toro no llegara ni a la primera argolla? ¿Qué valoración puede hacer al respecto?

Valoraciones hay muchas. Hay que sopesar, hablar con mucha gente, valorar muchos tipos de actuaciones. Por mi parte, escuchar a la gente, pero también saber a quién escuchar. Porque a toro pasado todos son veredictos, todos entendemos, parece que todo el mundo es ganadero y todo el mundo es corredor, pero realmente quien se está poniendo delante de un toro, es un número más pequeño de gente y quien se está jugando la vida delante de Galocho, para que hubiera completado el recorrido, éramos un número más reducido. A esa gente es a la que realmente hay que escuchar. La gente de fuera está bien escucharla por intentar ver su visión y valorar cualquier acto a tomar en consideración, pero principalmente de quien está delante del toro.

En los momentos iniciales tras la carrera sí que señaló del encaste de Galocho que es un animal muy inteligente y es lo que le hacía realizar el recorrido pendiente continuamente de la gente que le seguía tras la maroma. ¿Puede ser esto algo a valorar en la elección del toro? ¿Hay que buscar otro tipo de encaste?

El encaste de Albaserrada es muy inteligente, lo sabemos por lo que es en la plaza, en sus comportamientos se desarrolla muy rápido. Lo de que se está echando la gente encima ya lo vimos el año pasado y lo venimos viviendo a lo largo de mucho tiempo. Yo he intentado mejorar aspectos, pero se ha hecho caso omiso, y ahí están las imágenes. Intentas evitar tomar decisiones más drásticas o que menos van a gustar a parte de la gente que disfrutamos del toro en la calle, pero viendo que se hace caso omiso luego que no haya miedos.

¿Se refiere a medidas adoptadas en la salida?

Así es, desde la salida, la gente ya estaba encima del animal. Si nos damos cuenta, ha dado tres vueltas en sí, de 360 grados, ya buscando a la gente de atrás. Un toro que llega del campo, como viene criándose y cuidándose, que sale a un medio desconocido, y nada más salir ya le está citando la gente, sin ningún sentido, sabiendo que no hay peligro porque la maroma va hacia adelante, no le encontramos el sentido. No darle ese espacio de separación hacia el animal, que hemos intentado inculcar, concienciar de la manera más correcta posible, y se ha hecho caso omiso, luego podrán venir medidas más drásticas para todos, que no gustarán tanto, y todo por el beneficio de lo que es el festejo nuestro.

Este año hemos visto a los colaboradores en algún tramo de la carrera hacer una barrera humana para garantizar ese espacio detrás del toro.

Queremos que el toro acabe el recorrido, darle su tiempo, pero también hay que entender que hay que darle su espacio, hay que cuidarlo, no hay que citarlo, no encontramos el sentido a que se le cite por detrás, aun este año habiendo hecho una labor mayor por parte de todos los colaboradores. Se ha visto una mayor implicación y mayor coordinación, se ha trabajado con los colaboradores y gente que entienda a los colaboradores, estamos haciendo unas medidas por cuidar el desarrollo del festejo. Entendemos que la gente se ponga nerviosa, tensa, pero si hay unos colaboradores que están identificados, pidiendo la distancia, pidiendo que se le respete al animal, y no se está teniendo en cuenta, poco estamos valorando el festejo.

La apuesta que hizo por la elección de Victorino fue determinante. ¿Cree ahora que no todo está en la elección del animal?

Todo puede influir, son muchos factores a tener en consideración. Desde la elección del animal, pero lógicamente, cuando nosotros hemos apostado por él, hemos apostado por tener una especie de entrenamiento, de preparación, para el festejo que venía a desarrollar, nadie sabía que iba a hacer este calor. No es excusa lo que creo que los factores más determinantes están de la mano nuestra. Lo que un animal pueda entregar, o las características que pueda tener un animal en la calle, son desconocidos hasta para el propio Victorino, que es ganadero, y es quien ha cuidado y velado por el animal. De nuestra mano se ha intentado cuidar y preservar, y prepararlo para lo que venía Galocho a hacer.

El concejal decidió salir a correr el toro este año, pero a la hora de tomar decisiones, en momentos como los que se vivieron el miércoles hubo cierta descoordinación o al menos fue como se transmitió.

En los momentos finales lo que se valoró, sobre todo, es no poner en peligro a la gente por encima de todo. En ese momento hay que ser conscientes de que una persona es la que tiene que llevar la orden o emitir la actuación. Es cierto que habla mucha gente y parece que hay un desconcierto, pero realmente estaba todo coordinado. Lo que ocurrió es que, a la hora de mover un cajón, una pala de esas envergaduras, con tanta gente, y coordinar a todos los agentes de seguridad y cuerpos del Estado que nos estaban ayudando hay que hacerlo con rapidez pero, sobre todo, con seguridad. Teníamos preparado el dispositivo y estaba todo coordinado para moverse rápido y que la imagen sea lo menos dañina para la fiesta.

Hay que tener en cuenta que hay un tiempo estipulado para el festejo.

Siempre esperábamos con el director de lidia hasta el último intento para que pudiera Galocho llegar a romper, o trotar para poder cumplir la mayor parte del recorrido. Nadie deseó lo que se hizo, y ya te digo que el principal afectado de todo eso soy yo, y bueno, asumiendo todas las responsabilidades y toda la culpa o los palos que quiera dar la gente, no me escondo y doy la cara, y bueno, va en parte con mi cargo.

¿Alguna lectura positiva hay de todo esto?

La principal, la coordinación, la implicación por parte de cada uno de los colaboradores. Hay gente joven, que nos asegura el relevo y el futuro de nuestra fiesta, y por eso estamos tranquilos y estamos muy orgullosos del trabajo que se viene haciendo, y encima implicándose, hablando, entendiendo, escuchando a los que más tiempo llevamos. Y positivo que hacía muchos años que no veíamos Benavente y las calles llenas de gente, me lo ha manifestado la hostelería, me lo han manifestado todos los corredores y todos los aficionados, las calles estaban llenas, qué mayor deseo que Galocho hubiera completado, cuanta mayor parte del recorrido, mejor.