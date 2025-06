Un herido por asta en uno de los toros de cajón de Benavente

Un hombre ha resultado herido por asta del primer toro de cajón de los Condes Duques, esta tarde en Benavente. La cogida, que se ha producido en la axila derecha, tuvo lugar durante el recorrido de Garitano, el primer novillo soltado por la Asociación Charamandanga.

Momento de la embestida. / E. P.

El herido fue atendido de inmediato a su llegada al hospital de campaña, ubicado en el Colegio de Las Eras, donde fue intervenido por la cirujana responsable del dispositivo sanitario.

Momento en el que el toro fue a por el hombre que finalmente embistió. / E. P.

Además de esta cornada, el mismo astado protagonizó al menos otras dos embestidas violentas, aunque sin causar heridas por asta. Durante su recorrido, embistió con fuerza contra varios corredores y elementos del vallado.

La cirujana taurina

La cirujana taurina Marta López Pérez confirmó la herida por asta de toro en la axila derecha a uno de los mozos atendidos en el hospital de campaña donde ha sido intervenido con carácter de urgencia.

Uno de los toros iniciando el recorrido. / E. P.

"Se hace una exploración bajo anestesia porque es una herida torácia, entonces lo que tienes que ver es que no entre en tórax. Le ha frenado la quinta costilla, exactamente. El asta ha llegado a la quinta costilla y la quinta costilla la ha frenado. No parece que tenga la quinta costilla rota. Ha tenido mucha suerte, pero bueno, se tiene que explorar y se tiene que cerrar sobre un drenaje. En principio no ha necesitado drenaje torácico, que eso es muy importante, que no hayamos tenido que poner tubo de torax".

Uno de los toros de cajón en la zona del arenero. / E. P.

Asegura la experta cirujana que mañana se le hace un seguimiento en el mismo hospital y se le practicaran las curas oportunas. El herido tiene, además, un puntazo subescapular con el músculo roto.

Durante los toros de cajón también ha atendio a otro hombre que tenía policontusiones con una posible fractura del codo izquierdo, además de un traumatismo facial, y una mujer que ha sufrido un síncope.