Varias peñas oficiales de Benavente animan el centro con sus charangas

Benavente continúa de fiestas, las del Toro Enmaromado y lo hace ya a base de citas lúdicas y culturales que llevan la animación a la calle. Desde hace unos años varias peñas oficiales han apostado por continuar la fiesta con charanga por el día.

La Peña San Isidro con la charanga por la zona centro. / E. P.

No son desfiles oficiales como tal pero sí un modo de garantizar la animación en las calles con las charangas y en algunos casos de agradecer a los hosteleros la colaboración con el patrocinio de actividades en los días previos a la Semana Grande.

La Peña Badenes también salió esta mañana con la charanga. / E. P.

De modo que en la zona centro y también en algunos barrios como el de Maragatos y Malvinas ha sonado la música popular de las charangas.

Peña San Isidro y Garrafón, en la zona centro. / E. P.

No ha sido multitudinario el acompañante de los peñistas y no todos iban con la indumentaria oficial, pero la animación no ha faltado en esta mañana de jueves en la que el ambiente festivo se ha mezclado con las tareas diarias de cualquier jueves del año en que se celebran en Benavente los mercados de ropa y de frutas y verduras.

Peña Popeye con su charanga en la zona de la Plaza de la Madera. / E. P.