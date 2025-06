El torito enmaromado de Benavente protagoniza una carrera fulminante

Carrera rápida la protagonizada por Rompeola, el primer torito enmaromado de las Fiestas del Toro de Benavente. En apenas 22 minutos el torito logró completar el recorrido por el trayecto tradicional.

Punta de maroma, para la carrera del enmaromado. / E. P.

Se retrasó la salida dos minutos sobre las 10 de la mañana y lo hizo a trompicones. Sobre el motivo del retraso no entró en detalles el concejal de Fiestas y Turismo, Alberto Lorenzo. Y señaló que “la salida del toro, mirando la historia, nunca ha sido de una hora exacta. Aquí la hora hay que tenerlo bien clara, no la marcamos nosotros, la marca el animal. Si el animal necesita su tiempo, yo se lo voy a dar, no voy a agitarlo, no voy a incitarlo. El animal marca los tiempos, tanto ahora como por la tarde. La hora es orientativa, intentamos respetarla, lógicamente, porque hay un seguro y hay un tiempo estipulado, pero el animal marca el tiempo”.

El torito Rompeola ganando espacio a la maroma. / E. P.

Exultante estaba el concejal de Fiestas tras la carrera de este torito que consideraba, además, que al tratarse de un animal más pequeño a los de los últimos años ha supuesto una mayor participación de gente. “Hoy me vuelvo a sentir orgulloso de volver a ver ese Benavente que yo viví cuando era niño, lleno de padres bien responsables, jóvenes, mayores de edad, agarrando y participando en lo que es nuestro festejo y, sobre todo, y lo más importante, que hay futuro y la fiesta está viva, está segura”.

Rompeola en el primer tramo del recorrido ya iba por delante de la maroma. / E. P.

Ahondó en este futuro de la fiesta y señaló que “estamos orgullosos de lo que hemos visto hoy por nuestras calles porque el futuro está garantizado en nuestras fiestas”. Invitó, además, a aquellos que dicen que esta fiesta no tiene futuro “que venga a vivirlo de mi mano y sin discutirlo, hablándolo y negociándolo y haciéndole sentir lo que siente un benaventano y todas aquellas personas que desde fuera vienen a acompañarnos y a agarrar la maroma y a sentirse benaventanos”.

El torito descansando en la argolla de la Plazuela de Los Leones. / E. P.

La alcaldes, Beatriz Asensio, por su parte, habló de sus sensaciones tras este torito del que dijo que "ha llegado, ha hecho el recorrido en muy poquito tiempo, se ha disfrutado mucho y, además, hemos visto a muchos niños con sus padres, sus abuelos, viendo el recorrido donde han podido, porque iba tan rápido, que la verdad que nos ha costado seguirlo, pero muy bien, muy satisfecha".