"El Toro no ha surgido de la nada, hay una base histórica para estas fiestas"

¿Todo listo ya para las fiestas? .

Sí, todo listo. Siempre hay algunas cosas que ir rematando, pero el grosso de lo principal de estas fiestas está ya ultimado y preparado para intentar ofrecer siempre y cada año las mejores fiestas posibles.

Son unas fiestas altamente participativas con un peso importante de las peñas

Las peñas son el alma de la fiesta. Son, además, algo específico nuestro y que lo tenemos en cuenta para las declaraciones correspondientes, tanto la que se tuvo de Interés Turístico Regional como la que se espera lograr de Interés Turístico Nacional. Las peñas oficiales, además del modo de enmaromar el toro, es lo nuestro y muy especial. Se suman, también, todas las peñas que no son oficiales y las asociaciones. Todas colaboran en la medida de lo posible, todas participan, y desde el Ayuntamiento solo podemos estar agradecidos de que lo sigan haciendo cada año. Cada año, incluso, se suman más asociaciones o surgen asociaciones nuevas o algunas que están y nos piden también participar y colaborar y, por tanto, desde el Ayuntamiento, insisto, lo queremos agradecer.

Está muy confiada en lograr esa declaración de Interés Turístico Nacional. ¿Qué pasos quedarían?

Ahora ya que se pronuncie la Secretaría de Estado. Esperemos que sea favorable y positivo para la obtención de dicha declaración, porque tenemos el convencimiento firme de que Benavente puede conseguirlo, de que lo tiene que conseguir, porque la fiesta de Benavente reúne los requisitos necesarios para poder ser declarada de Interés Turístico Nacional. Viendo esta declaración en otras festividades, Benavente cuenta con los recursos necesarios para poder ser declarada como tal, cumple los requisitos y nosotros desde el Ayuntamiento estamos muy esperanzados en que así se consiga.

Son cientos de personas que en distintos días se dan cita en Benavente. ¿Qué ofrece esta ciudad para los visitantes? .

Lo que es indudable es que en esta semana hay festejos taurinos. Hay siete días por delante y todos los festejos que durante años se han ido celebrando no hacen más que engrandecer la propia fiesta. A lo largo del tiempo se han ido manteniendo e, incluso, mejorando. Además, la fiesta de Benavente tiene de especial que es una fiesta fundamentalmente de calle. Las peñas colaboran siempre y así vemos como las peñas oficiales tienen sus locales abiertos, la gente puede acudir a ellos, y hay muchísima complicidad con las personas que acuden a Benavente, mucha hospitalidad. Durante esos días ofrecemos al turista una semana de alegría, de color y de buena fiesta. Siempre puede haber algún percance, pero Benavente es una ciudad segura durante esos días y que ofrece una diversión también con responsabilidad.

¿Confianza en ese protagonista? ¿Qué expectativas tiene de Galocho?

Todos estamos muy expectantes, el propio ganadero lo está. Tener un Victorino Martín en las calles, eso va a suponer que quizás el miércoles sea un día de especial afluencia de gente por el propio toro y también por el concierto de Siloé. El miércoles va a ser un día probablemente de mucha afluencia.

Más allá de los festejos taurinos, hay otras citas culturales. El año pasado ya se abrió una exposición con imágenes de la fiesta que vuelve este año. ¿Es un primer paso para esa exposición itinerante que se había planteado realizar a nivel nacional?

Lo que se pretende, sobre todo, es mostrar que hay una tradición, que el toro viene de tiempos inmemoriales, que tenemos una base fundamental e histórica para demostrar que Benavente tiene tradición, para mostrar sus raíces y mostrar a todas las personas que son desconocedoras de nuestra historia todos esos medios gráficos para darlos a conocer. Y yo creo que también desde la Concejalía de Fiestas lo que se intenta es inculcar a los más pequeños y pequeñas nuestras fiestas. Sobre todo, para que sigan con esa tradición, que conozcan desde pequeños que el toro, insisto, no surgió de la nada, que hay una base histórica en estas fiestas del toro.

¿Cómo vive las fiestas a nivel personal? ¿Ha sido mucho el cambio ahora como alcaldesa?.

Entiendo que sí. Es un cambio brutal, lo vivo de otra forma muy distinta y con preocupación también. Disfruto mucho de las fiestas porque me gustan mucho, soy muy de Fiesta del Toro, siempre lo he sido. Soy, además, de peña oficial, desde pequeñita lo he sido. Pero ahora lo vivo con preocupación esperando que no pase nada, que las fiestas vayan bien, que no haya ningún percance en ninguna de las actividades organizadas, las que tienen festejos taurinos, fundamentalmente por su peligrosidad.

¿Ha habido algo que le haya sorprendido desde el otro lado?

Me sorprende, de todas las cosas que estoy viviendo como alcaldesa ver enmaromar al toro. Ha sido uno de los actos más especiales que hasta el momento he vivido, no es habitual poder estar ahí en el toril en primera línea y yo me quedo con ese momento.

¿Y qué le diría ya a los benaventanos y visitantes que vengan a la ciudad para estas fiestas

A los que disfruten desde dentro las fiestas, que las vivan con intensidad pero con mucha responsabilidad; y a los ciudadanos que vengan de fuera, que la disfruten como si fueran un benaventano más.

