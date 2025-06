Faúndez sobre la votación del convenio de Somacyl en Benavente: "Me llevé las manos a la cabeza"

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, se llevó ayer "las manos a la cabeza" cuando fue informado de que la asamblea de concejales de la Mancomunidad de la ETAP de Benavente y Los Valles había tumbado el convenio con la sociedad pública de Medio Ambiente (Somacyl) a la hora de votarse si los ayuntamientos querían afrontar la amortización de la deuda pendiente con Acuaes a siete o a 25 años. La votación requería mayoría absoluta y no la obtuvo, por lo que el convenio, que se había aprobado en la asamblea anterior con condiciones quedó bloqueado.

"Ayer cuando me enteré de lo que había pasado me llevé las manos a la cabeza. El convenio se ha caído porque en uno de los puntos, que era el pago de la deuda, pendiente con Acuaes, se tenía que votar si se tenía que pagar a 7 años o a 25 años. Siete años que les falta por pagar a los ayuntamientos o ampliando a 25 años", ha explicado.

Faúndez ha señalado a los seis municipios que se abstuvieron, aunque a la asamblea solo concurrieron 22 de los 36 alcaldes o concejales con derecho a voto. Con la votación realizada llegó a la asamblea el regidor de Micereces de Tera, pero no cabía que la votación se repitiese. De las 14 ausencias, que probablemente hubieran decantado la votación otorgando eficacia legal al convenio, la mayoría es del partido Popular.

En la abstención, representantes de todos los partidos

"Ha habido una serie de ayuntamientos que no han votado en contra. Que se han abstenido. Por cierto, no son ningún ayuntamiento ni del Partido Popular, ni del Partido Socialista. Son ayuntamientos, lógicamente dentro de su autonomía, de Ahora Decide y de alguna agrupación independiente. Entonces, no es que se haya votado en contra. Se han abstenido. Lo que pasa es que lógicamente este acuerdo necesitaba mayoría absoluta y no se ha logrado también porque algunos alcaldes no han asistido a esta reunión de la mancomunidad", ha afirmado el presidente de la Diputación.

En realidad, entre los ayuntamientos que se abstuvieron gobiernan cogobiernan casi todas las formaciones políticas del espectro provincial. Morales del Rey (PP-UPL), Fuentes de Ropel (PSOE), Villanueva de las Peras (Vox), Bretocino (Agrupación Independiente), y Quiruelas de Vidriales y Burganes de Valverde (Ahora Decide).

Contacto con Somacyl y nueva convocatoria

Javier Faúndez ha informado del contacto mantenido esta misma mañana con Somacyl. "Lógicamente, vamos a darnos otra oportunidad. He hablado con la alcaldesa de Benavente instándole, lógicamente es voluntad suya, a que convoque otra asamblea que si no me equivoco se va a convocar el día 23, y que los alcaldes sean conscientes de lo que tienen que votar"

"La planta de esta mancomunidad está en unas condiciones no muy buenas. Necesita una inversión de un millón de euros que iba a abordar Somacyl. Lógicamente no es lo mismo Somacyl, que es el nuevo concesionario, te arregle esa planta, sin tú poner recursos, a que la tengan que pagar a escote entre todos. La Diputación comprometió para los próximos tres años 1,5 y medio de euros, que por cierto, una parte está en presupuesto, porque por ejemplo, me explico, el ramal que va hasta Santa Cristina, no tiene sección suficiente de tubería y no lleva agua suficiente para lo que necesita el propio Ayuntamiento para el abastecimiento", ha detallado.

"Se están jugando el futuro de la Mancomunidad"

A su juicio, "algunos ayuntamientos no son conscientes de lo que se están jugando. Se están jugando el futuro de la Mancomunidad y el incrementar en un futuro el precio del agua". Faúndez ha reiterado que la alcaldesa de Benavente y presidenta de la Mancomunidad, Beatriz Asensio, convocará una nueva asamblea el día 23. "Si ese día no hay una mayoría absoluta, lógicamente Somacyl se retiraría de la inversión y la Diputación se retiraría, y esas inversiones las tendría que pagar la mancomunidad de la forma que sea. De la forma que se está pagando es que la empresa pública hace las obras y se las repercute después en el precio del agua", ha advertido.

También se ha referido a la aportación de la Diputación. "Lógicamente nuestro dinero, el millón y medio de la Diputación no viene condicionado a nada. Es un dinero que damos para mejorar esa instalación y parte del dinero de Somacyl tampoco viene condicionado a nada. Es mejorar la propia ETAP" y ha insistido en que "ha sido por una abstención en un tema puntual que no tiene trascendencia: si amortizamos lo que nos queda a siete años o a 25, que la mayoría de los ayuntamientos está por amortizar los siete que le quedan para no seguir pagando intereses en la amortización de la deuda contraída con Acuaes".

En la documentación remitida a los ayuntamientos, Somacyl aportó dos textos de convenio diferentes, uno con la amortización a siete años, y otro con la de 25, con unos intereses del 3,5% que encarecerían la deuda "hasta un 70%", según los cálculos de algunos ayuntamientos. Hoy por hoy, y este fue en la asamblea otro punto de debate, no todos los ayuntamientos tienen deuda. Se deben 875.000 euros. En las tablas de las nuevas tarifas que figuran como anexo al convenio en las dos modalidades de amortización, la tabla parece ser la misma.