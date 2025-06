IU insiste en conocer la titularidad de la carretera del Caracol en Benavente

El Grupo Municipal de Izquierda Unida insiste en conocer qué administración es titular de la carretera del Caracol a las puertas del inicio de unas obras en las que el Ayuntamiento de Benavente ha asumido ser responsable de la vía y ha autorizado la cesión del tramo a la institución provincial. Para IU "sería muy grave que el Ayuntamiento asuma para ciento y un día la titularidad de una carretera de la Diputación".

La Coalición recuerda en un extenso comunicado que hace más de un año que pidió el pronunciamiento del Procurador del Común, que todavía sigue tramitando el expediente, y recuerda que dos presidentes de la Diputación de Zamora reconocieron que la carretera es de titularidad provincial.

IU cita también las certificaciones de la Secretaría de la Diputación que literalmente dicen: “Según los datos obrantes, en el Inventario de Bienes de la Diputación, dentro de la relación de carreteras incluidas en el Epígrafe 1º “Bienes Inmuebles”, con el nº 10284 figura la carretera ZA-P-1511, Benavente-Arrabalde-Alcubilla-Villageriz-Fuente Encalada, con una longitud de 34.100 m.” E igualmente que “en el Inventario de Bienes de la Diputación, dentro de la relación de carreteras incluidas en el Epígrafe 1º “Bienes inmuebles 2 no figura bien alguno con la denominación/descripción “Carretera del Caracol ZP 1511 en Benavente”.

"¿Han mentido dos presidentes?"

Al socaire de manifestaciones de los presidentes anteriores y de diputados provinciales, como el que fuera responsable de Obras en la institución provincial, el benaventano Manuel Vega, el portavoz del GM de IU, Manuel Burón, se pregunta: "¿Acaso los citados presidentes de la Diputación mentían? ¿Desde cuándo el tramo de la carretera del Caracol ha dejado de pertenecer a la ZA-P-1511? ¿Hay algún acuerdo de cesión del citado tramo de la Diputación al Ayuntamiento? Y si lo hay ¿Cuándo se firmó?" De existir documentación, reclama copias digitalizadas.

Burón inquiere también sobre la circunstancia de que si la carretera del Caracol es de titularidad municipal "¿Por qué la alcaldía no lo demuestra pública y documentalmente?". Sostiene que "el hecho consumado ya está acordado: asumir el compromiso de realizar los trabajos de conservación y mantenimiento una vez finalizadas las obras" por parte del Ayuntamiento benaventano.

IU entiende por estos motivos que persisten "dudas razonables respecto a la titularidad de la citada carretera porque, hasta la fecha, ni el Ayuntamiento de Benavente ni la Diputación Provincial de Zamora han demostrado la misma documentalmente. Y a pesar de todo se van a invertir fondos públicos, 553.147,78 euros de subvención de la Diputación de Zamora al Ayuntamiento de Benavente, y siendo ambas instituciones las posibles titulares de la citada carretera, aún lo desconocemos los benaventanos".

"Que este equipo de gobierno, adalid de la transparencia, pero que a fecha de hoy no ha sido capaz de demostrar documentalmente a los benaventanos que el tramo del Caracol es de titularidad municipal, pero va a emplear fondos del Plan de Obras para su pavimentación, es lamentable", dice y considera que es condición sine qua non porque es necesario conocer la titularidad de la carretera del Caracol, pues no es de recibo que el equipo de gobierno PP-Vox haya aprobado el coste de obras en una vía sin tener constancia que sea titularidad del Ayuntamiento benaventano.

A juicio de IU "de no ostentar la titularidad de la citada carretera, el Grupo Municipal de Izquierda Unida advierte al equipo de Gobierno de las posibles consecuencias y responsabilidades que esto conllevaría a los miembros que lo integran"