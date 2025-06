"Hay que concienciar a la gente de fuera que en Benavente la que manda es la maroma"

¿Preparado ya para las Fiestas del Toro?.

Ultimando ya los detalles, sobre todo, lo que tiene que ver con el protagonista de las fiestas. Ha sido una apuesta importante conseguir traer un Victorino a las calles de Benavente, porque siempre se ha intentado, pero hasta este año no se ha conseguido. Y de la manera que se ha conseguido, al precio que se ha conseguido y en la calidad del animal, que es lo que se ha entendido que puede beneficiar a la modalidad de nuestra fiesta.

Alberto Lorenzo, además de concejal de fiestas, es aficionado taurino, corredor habitual del Toro Enmaromado. ¿Este año sí va correr agarrado a la maroma?.

Pues sí, la verdad es que uno de los referentes míos a lo largo de la historia de Benavente, que cuando uno está tan vinculado y siente tanto la pasión de nuestra fiesta y lo que es nuestro toro, pues fue Julio González Francia. Verme un poco reflejado en él, para mí es todo un orgullo, es un ejemplo a seguir y ver cómo él pudo conseguirlo, para mí también es parte de poder entender la responsabilidad que tengo como concejal y, sobre todo, por supuesto, como corredor.

Como corredor ha visto aspectos que se pueden mejorar de la carrera del toro y así lo ha manifestado diferentes años. ¿Alguna de esas mejoras se van a poner en práctica este año? .

Cuando pasan las fiestas nos ponemos a revisar vídeos, a estudiar con asociaciones, con corredores, con un montón de personas muy vinculadas a la fiesta y que la vive cada uno desde su punto de vista, con el fin de ver en qué podemos mejorar. El año pasado fue un punto clave la salida, no es comprensible la barrera humana que esté tan encima en la salida del animal, es un punto a tener en cuenta. Porque un animal de estas características se puede reventar en la salida, no hay otra explicación. El que quiera estar ahí va a estar, nosotros no vamos a prohibir a nadie, pero sí que hay que velar un poco por un animal como el que viene a Benavente y como es el toro enmaromado.

Los expertos en la carrera del toro hablan de la necesidad de ayudar al toro en todo su recorrido. ¿Cómo se puede ayudar al toro a que haga el recorrido completo?

Lo hablamos siempre en todas las reuniones de colaboradores y de los que estamos encima del toro, hay que concienciar a esa gente que viene de fuera o a esa gente que está entrando a primera línea, que quien manda es la maroma, los que están en la maroma. No puede haber gente suelta alrededor, este no es un toro que precise estar expuesto a cada cita de cada persona. Es un toro que lleva una preparación desde que está seleccionado para Benavente. Ponerte a citar al toro en una calle es no ser consciente de lo que queda por delante del recorrido.

Pero es habitual en los últimos años ver expertos de otras fiestas taurinas sacando un capote y otros hasta con paraguas citando al enmaromado.

Esto es algo en lo que se lleva trabajando desde hace tiempo. Concienciar a la gente que viene de fuera es fundamental. Cuando llega un animal que ves que ya va dando lo último que le queda es cuando intentas emplear algún tipo de recurso, pero todo coordinado con todos los colaboradores y con la organización, porque si no esto no tendría ningún sentido.

Ha explicado que el Ayuntamiento no estudia acortar el recorrido de modo permanente, pero si fuera necesario por necesidades del astado, ¿mejor acortarlo que meterlo en un cajón?.

Si me plantea la pregunta de si acortaría el recorrido, claramente no. Tenemos que preservar el recorrido establecido que tiene su sentido. Ahora, hay que tener un plan b y c en caso de que el animal lo necesite. Es nuestro protagonista, lo amamos, lo defendemos, hasta el punto de que nos jugamos la vida por él, lógicamente que no queremos en ningún momento que el animal sufra, se evita y se evitan todas las escenas que la gente pueda interpretar eso. Para nosotros es más fácil tener un cajón preparado para recogerlo pero también hay que cuidar al animal y sopesar otras medidas.

Habla del respeto al animal y sabe que hay parte de la sociedad que es contraria a los festejos taurinos, como este del toro enmaromado. Año tras año se suceden las denuncias, ¿está tranquilo el concejal en este sentido?

Por supuesto. A lo largo del tiempo que llevo amando esta fiesta, he entablado mesas redondas con antitaurinos y con taurinos. Yo les escucho, porque hay que aprender a escuchar, lógicamente, y no veo argumentación de ellos. Nosotros hemos recogido en la memoria para la declaración de Interés Turístico Nacional el estudio que avala que no hay un sufrimiento por parte del animal. Así lo hemos hecho entender al Defensor del Pueblo. Lo que no podemos estar es, año tras año, contestando más de lo mismo. Es lo que no tiene sentido. Hay 23 localidades en la Federación Nacional de Toros de Cuerda y nos sorprende que, a día de hoy, siga siendo a nosotros.

¿En qué punto está la declaración de Fiesta Interés Turístico Nacional?.

Hace unos 15 días nos pidieron que aclaráramos algunos impactos que se habían incluido en la memoria y se ha dado ya respuesta. Estamos muy confiados. Se ha hecho un trabajo y un esmero muy profundo sobre la materia. Nos hemos estado fijando en otro tipo de declaraciones ya consagradas y por eso estamos optimistas. No hemos encontrado diferencia y creemos que tiene el peso suficiente. Esta fiesta ya tenía que haber estado declarada de Interés Turístico Nacional.

Dice que los otros dos ejes de la fiesta son la música y el fuego.

El año pasado mucha gente demandó esos fuegos artificiales y hay que escuchar lo que quiere el pueblo y lo que demanda. Este año se ha hecho mayor esfuerzo para llegar a ello. Y la música es fundamental. Es la alegría, la dan las peñas, pero también lo tienen que dar las verbenas y actuaciones de todo tipo y en ello hemos trabajado.

Sabe que hay críticas que dicen que todo son toros en estas fiestas.

Sí, pero creo que es un error. Hemos apostado por la gastronomía empezamos a crecer en colaboración con la Coordinadora y con todas las peñas, hay música, espectáculos culturales, exposiciones, además de los propios festejos taurinos. Yo creo que tiene que ser un reclamo suficientemente atractivo para que venga ese visitante y se genere un turismo. Hay que trabajar en ese turismo de calidad para que realmente sea la ciudad la beneficiada de todo ello. Queda en la labor mía de concejal de Turismo y de Fiestas ver las calles llenas, ver la hostelería que funciona, el comercio que funciona, que funciona la ciudad, que está viva.