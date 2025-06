La Mancomunidad del Valle del Esla impulsa la unión de la comarca en la gestión de servicios

La Mancomunidad de Servicios Valle del Esla ha dado un paso al frente y propone a otras tres agrupaciones de municipios de la comarca de Los Valles de Benavente unirse para la gestión en común de determinados servicios de competencia municipal.

"La fusión de estas mancomunidades representa una decisión estratégica que optimiza recursos, mejora el servicio a la ciudadanía y garantiza el cumplimiento de los objetivos europeos en materia de residuos", explica en un escrito remitido a cada una de las mancomunidades y también a los ayuntamientos que forman parte de su propia agrupación de municipios. "Es una oportunidad para avanzar hacia un modelo de gestión, eficiente y sostenible", añade.

Las mancomunidades tienen ya la propuesta sobre la mesa, han mantenido varios encuentros y tendrán que estudiar la fórmula de llevarlo a cabo o de apoyar o no la iniciativa. Estas mancomunidades de servicios son la de Tera-Vidriales, la del Órbigo-Eria y la de Valverde. "De momento hemos tendido el guante y tendremos que hacer un encuentro oficial para estudiar alternativas. Entendemos que no es algo que se vaya a tramitar de hoy para mañana, pero no podemos dejar pasar el tiempo", explica el presidente de la Mancomunidad del Valle del Esla y alcalde de Villanueva de Azoague, José Antonio Martínez.

"Lo tenemos claro, unidos somos más fuertes"

Martínez asegura que desde el pleno celebrado el pasado mes de agosto, los pueblos de la mancomunidad "lo tenemos claro, unidos somos más fuertes, podemos conseguir más cosas. Nos encontramos con un gran problema de despoblación. En el caso de Villanueva de Azoague lo cierto es que hemos crecido algo pero lo general en la comarca de Benavente es la bajada de población y tenemos que buscar el modo de poder mantener los servicios básicos en estos pueblos", explica.

Los municipios que forman parte de esta Mancomunidad son Barcial del Barco, Bretó, Castrogonzalo, Fuentes de Ropel, San Cristóbal de Entreviñas, Santovenia, además de Villanueva de Azoague.

Reconoce el alcalde de Villanueva que "nuestra mancomunidad es pequeña respecto a otras, pero la situación de los pueblos es similar, la despoblación es algo que estamos sufriendo. Es cierto que mancomunidades como por ejemplo la del Órbigo cuenta incluso con un generador para las fiestas o la de Valverde, que dispone de maquinaria, tiene competencia para los caminos".

El empuje a esta iniciativa de fusión, unión, absorción o el modo que se estudie para llevarlo a cabo, y siempre de modo voluntario, llega con los objetivos marcados por Bruselas de lograr una tasa de reciclaje del 55% en 2025 a nivel municipal, para llegar al 60% en 2030 y al 65% cinco años después. Para entonces, otra meta es que la recogida separada de residuos represente la mitad del peso total de los restos generados. De modo que, tal y como señala la Mancomunidad "los municipios tendrán que mejorar sus tasas de reciclaje, lo que implicará cambios en la recogida, separación y tratamiento".

Recogida separada obligatoria

En este sentido, respecto a la recogida separada obligatoria recuerda la mancomunidad que "supone la implantación de nuevos contenedores, rutas de recogida diferenciadas y campañas de concienciación".

A partir de 2035, explica, "solo se podrá llevar al vertedero un máximo del 10% de los residuos municipales y esto requiere infraestructuras de tratamiento avanzadas y una fuerte reducción del rechazo a vertedero". El presidente de la mancomunidad considera que "nos parece que hay tiempo, pero diez años se pasan sin darnos cuenta y tenemos que empezar ya a buscar el modo de poder gestionar nuestros residuos, y juntos vamos a ser capaces".

Se refiere Martínez que las necesidades de inversión y sobrecostes:

Tanto en materia de infraestructuras, que lleva consigo la instalación de contenedores diferenciados y flotas de recogida adaptadas, entre otros aspectos

Como en sistemas de recogida, para la adaptación de rutas y vehículos "solo podemos sufragarlas si nos unimos, es como nosotros lo vemos y esperamos que el resto de mancomunidades reflexionen y estudiemos juntos cómo llevarlo a cabo".

Ventajas

Entre las ventajas que exponen a ayuntamientos y el resto de mancomunidades señala: