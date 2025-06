Benavente no prevé acortar el recorrido de los enmaromados y plantea "mejoras" en la salida

El programa de Fiestas del Toro Enmaromado de este año, que se pondrá a la venta la próxima semana, mantiene los actos más tradicionales, recupera espectáculos de fuego y tiene gran presentcia de espectáculos musicales y, por supuesto, de citas taurinas.

El presupuesto lo ha estimado el concejal en 230.000 euros. La programación, asegura Alberto Lorenzo, edil del área, abarca gran variedad de actividades para todos y para todos los gustos.

Respecto al protagonista de las fiestas, el toro enmaromado, se están cerrando ya los detalles de la carrera.

El concejal señala que no es partidario de acortar el recorrido. "Si alguna vez me plantean recortar el recorrido, no soy partidario de hacerlo. Habrá otro tipo de medidas que habrá que valorar. No soy una persona que no me guste escuchar, al contrario, y creo que la manera más acertada de poder hacer unas fiestas más inclusivas, más partícipes de todos y cada uno. es que cada uno de los que se van a agarrar a la maroma se sienta protagonista".

Señaló, además que se tiene previsto incorporar otro punto sanitario, además del hospital de campaña del colegio de Las Eras. "En Benavente cumplimos con el grupo 2 que se nos exige solo para el miércoles, pero abarcamos miércoles, sábado y muy cerca de ese grupo 2 en los diferentes espectáculos taurinos que va a haber".

Mejoras en la salida del toro

Se refirió también a una de las novedades previstas para la carrera, que ya había adelantado este medio, con relación a la salida donde se pretende dar una mayor distancia animal.

"Hemos estado revisando vídeos de años anteriores y el año anterior nos preocupó bastante que la barrera humana de la parte de abajo estuviera tan encima del animal. Y sí que nos tiene bastante preocupados a la hora del desarrollo del propio festejo. Entonces sí que se sospesa poder marcar o limitar una zona en la que digamos que el animal en la salida pueda llegar. Nadie va a prohibir, no somos quien vaya a prohibir, el que quiera estar, está, pero que sepa que el animal puede llegar hasta ahí, puede llegar hasta esa marca".

Ante la variedad de otras citas taurinas en el programa, asegura Lorenzo que "hay que tener bien claro que son las fiestas de todo el mundo, y que todos los festejos que se realizan están arraigados en la localidad. Hay estudios, Juan Carlos de la Mata nos lo ha hecho saber a lo largo de sus escritos, libros y demás, en los que se recoge el arraigo al toro, pero hay que tener muy claro que no es el eje fundamental de estas fiestas. La música, el fuego, los festejos tradicionales, son los tres ejes fundamentales por los que vamos a basar nuestras fiestas, y es lo que creemos que va a basarse esta fiesta. Nunca habrá, por encima de espectáculos musicales, festejos taurinos. Lógicamente, y si se ve el programa, hay un mayor incremento de actividades culturales, musicales, que festejos taurinos como tal. Tampoco se nos puede ir de la mano", señala el edil.

La Concejalía recupera este año las noches con toros de fuego y vuelve a la noche del viernes el espectáculo de música y fuego Scura Splats.