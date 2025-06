La UNEX de Benavente despide el curso con música de Pedraza

El Programa Interuniversitario de la Experiencia cerró ayer en Benavente el curso con una actuación muy especial, un concierto del músico Luis Antonio Pedraza que volvió a emocionar a los alumnos y alumnas de esta Universidad de Mayores y hasta consiguió que cantaran algunos de los temas tradicionales que acercó a Benavente haciendo un recorrido "trashumante" por la Vía de la Plata. Comenzó su actuación con un toque de fiesta de Cibanal interpretado con un tamboril original de un tamborilero de la provincia de Salamanca, de Saelices el Chico y siguió con la introducción de "La loba parda".

Rebordinos: "El aprendizaje continuo nos mantiene jóvenes de mente"

En la clausura, el director de la UNEX de Benavente, Francisco Rebordinos, dijo que los verdaderos protagonistas de esta universidad que cuenta en esta sede con 250 alumnos son los alumnos y alumnas, «implicados, con muchas ganas de seguir acercándose a la ciencia, a la cultura, al conocimiento, compartir con los demás de una forma dinámica, atractiva, que es, en definitiva, lo que nos permite este programa. Un aprendizaje enmarcado a lo largo de la vida, que es un elemento básico para conseguir una mejora real de la calidad de vida, un incremento de la autonomía personal, mejora de relaciones sociales y la existencia de apoyos sociales, tanto de carácter formal como informal».

Rebordinos dio la enhorabuena a la promoción 2022-2025, que concluye el programa. Un total de 24 alumnos y alumnas tuvieron la oportunidad de graduarse en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca hace unos días. Y hizo una valoración "muy positiva" del curso que termina. "De las siete sedes del programa, hoy somos la tercera sede con mayor matrícula solamente por detrás de Salamanca y de Zamora" y con un total de 250 alumnos matriculados.

Clausura de la UNEX de Benavente, en Casa de Cultura. / E. P.

Y quiso terminar su discurso con una reflexión. "Nunca dejes de aprender. Ya que ese aprendizaje continuo nos permite mantenernos jóvenes de mente, abiertos a nuevas ideas y perspectivas. Cada día es una nueva oportunidad para poder aprender algo nuevo".

Sara Fernández: "La UNEX es determinante frente a la soleda no deseada"

Sara Fernández, gerente de Servicios Sociales, puso en valor esas ganas de aprender pero, sobre todo, «de participar no solo del conocimiento, sino que sois capaces de tejer una red de entendimiento, compañía y apoyo, que es lo más importante». Se refirió también a la contribución de este programa, por el que apuesta la Junta de Castilla y León, a luchar contra la soledad no deseada. E hizo hincapié en cómo desde la UNEX se fomenta "no solo la adquisición de conocimientos, sino las ganas que tenéis de manteneros activos, y eso desde luego es uno de los factores que van a retrasar el envejecimiento y la dependencia".

Clausura de la UNEX en Benavente. / E. P.

Mercedes Benítez: "Sois un claro ejemplo de que nunca es tarde para aprender"

Por su parte, la concejala del área, Mercedes Benítez felicitó a los alumnos por «la implicación y el esfuerzo por seguir formandoos». Les puso como "claro ejemplo de que nunca es tarde para aprender. De que siempre que hay voluntad, la curiosidad se alimenta. Recordó dos de sus compromisos adquiridos el pasado año. Uno de ellos, dotar a este programa de un aula más y "así ha sido, claro que con limitaciones y atendiendo a los recursos de los que disponemos" y otro, más verbenas de mayores para el verano "y este verano tendréis siete". Ensalzó, además, la labor de Rebordinos en el impulso de esta sede universitaria.

Luis Antonio Pedraza en la clausura de la UNEX en Benavente. / E. P.

Beatriz Asensio: "Este espacio es profundamente humano"

Y la alcaldesa, Beatriz Asensio, les indicó que «esto no se termina aquí, lo vivido queda y lo aprendido os acompaña. A lo largo de estos meses habéis compartido clases, lazos que os unen, risas, tan importantes también en este tipo de cursos. Y lo más importante, habéis demostrado que nunca es tarde para seguir creciendo, para seguir aprendiendo y preguntando, con esa curiosidad. Gracias por vuestra energía, por vuestra presencia constante, por cada gesto de compañerismo que tenéis entre vosotros". Y apuntilló "este espacio que no es solo académico, sino que es profundamente humano"