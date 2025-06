La carrera del Toro de Benavente, seguida "de cerca" por los drones de Guardia Civil

Ante la llegada de miles de personas a Benavente durante la celebración de las Fiestas del Toro Enmaromado, se ha celebrado hoy la Junta de Seguridad Local con el fin de coordinar los medios en materia de Seguridad, intensificar la presencia de fuerzas de Seguridad en las calles y garantizar el desarrollo de los festejos con normalidad.

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, y la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, han copresidido esta mañana la Junta Local de Seguridad en el Ayuntamiento de Benavente a la que han asistido también mandos de Guardia Civil, Policía Local, la Unidad de Violencia de Género, Protección Civil, concejales del Equipo de Gobierno y técnicos locales.

Durante la celebración de las Fiestas del Toro, entre el día 14 y el 22 de junio, se reforzarán los medios para la protección ciudadana puesto que en estos días se activa el grado 4 de alerta.

Este año tanto el miércoles 18 de junio, día grande de los festejos y en que se celebran las carreras del torito y el toro enmaromado, y el sábado 21, con otro toro enmaromado, en el dispositivo de seguridad participará el equipo Pegaso de Zamora, que vigilará desde la altura con sus drones. “Vamos a intentar hacer grabaciones más de cerca del toro, y después va a servir como imágenes institucionales de la Guardia Civil y también para llevar a Benavente por toda España y por todo el mundo”.

Más Guardia Civil

También hay otros recursos disponibles previstos para estas dos jornadas con efectivos de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de la Comandancia de Zamora; “el dispositivo es fuerte porque también vienen unidades de otras demarcaciones, no solo de Benavente, sino de Villalpando, de Castroverde, etc…”, señala el subdelegado; y otros medios de fuera de la provincia como el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), de León y el helicóptero.

“Vendrá el GRS de León, como los últimos años. Es verdad que no ha intervenido nunca, pero por si hubiese alguna posibilidad de intervención, también se ha pedido el helicóptero a León. De momento se nos concede, pero si hay alguna cosa, otro suceso, pues lógicamente no viene. Es un dispositivo preventivo para intentar que no ocurra nada, y en el caso de que ocurra, de que se intervenga”, explicó el subdelegado de Gobierno.

Junta Local de Seguridad celebrada en Benavente. / E. P.

Asegura Blanco que la coordinación de Seguridad en las fiestas de Benavente tiene una estructura “especial, sobre todo, por las peñas que tienen un papel muy importante y está todo más ordenado”.

El refuerzo llega también en materia de Seguridad Vial. Se intensifican los controles en los accesos a la ciudad y desde el Subsector de Tráfico se haran controles de mañana, tarde y noches. "Se van a realizar controles de drogas y alcohol en todas las carreteras circundantes a Benavente. Esperamos y deseamos que, como han sido los últimos años, que sean unas fiestas, que no ocurra nada".

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, por su parte, explicó que se ha llevado a cabo la coordinación de medios "primero, como medida disuasoria con el fin de evitar que haya cualquier tipo de incidentes y que, si los hay, que los ciudadanos tengan esa percepción de que Benavente ese día o esos días, durante toda esa semana, va a ser una ciudad segura. También con la coordinación con la Jefatura Provincial del Tráfico, y, como no, con Protección Civil, con los voluntarios a los que hay que agradecer, que también están en todos los actos y festejos taurinos de esa semana, colaborando con el Ayuntamiento". Hizo extensible el agradecimiento a la Unidad de Violencia de Género, a Bomberos, "que también participan activamente en todo el dispositivo. Hemos coordinado, los esfuerzos, los propios servicios municipales, el encargado general, y las concejalías intervinientes en esta materia con la Subdelegación