Una asociación denuncia el "bulo que le intentan atribuir" sobre el cementerio municipal de Santa Marta de Tera

La Asociación Las Eras de Santa Marta de Tera creada hace siete meses con el objetivo de "defender el patrimonio local" y muy activa en el mantenimiento del cementerio eclesiástico, al punto de que la Junta Vecinal dio marcha atrás en su clausura y provocó la dimisión del alcalde pedáneo, ha denunciado la propagación de un "bulo" que le atribuye una denuncia sobre el cementerio municipal.

El presidente de Las Eras, Fernando Rodríguez Tocino, ha difundido una nota de prensa en la que hace público el intento de crear “bulos, por personas interesadas en que no recaiga sobre ellos su incapacidad para solucionar los problemas, por ellos creados, para intentar desacreditar y echar por tierra la labor que he venido desempeñando esta Asociación. Labor que se trata, ni más ni menos que la de defender los derechos de Santa Marta de Tera".

Según la asociación "se ha hecho correr el bulo de que el cementerio municipal de Santa Marta de Tera, estaba denunciado, no diciendo nunca ni por quien, ni cuando, ni por qué. Este bulo solo puede salir de alguien que tenga, o pueda tener conocimiento de las denuncias que puedan llegar a la Entidad Local Menor. Este bulo se saca a raíz de destaparse las irregularidades que existían en el cierre del cementerio eclesiástico, digamos para contrarrestar. Esto demuestra la clase de personas que son, tanto los que los crean como los que se dedican a difundirlos, cual cotorras, este tipo de bulos".

"La cronología de lo sucedido"

La nota de prensa ordena lo ocurrido desde el 10 de marzo de este año, momento en que, en la Junta Vecinal, "se revoca la decisión tomada de diciembre de 2023, de proceder a la clausura del cementerio eclesiástico". "Una vez finalizada dicha Junta Vecinal, en la que estuvieron presentes cinco vecinos, más el vocal del PSOE y la secretaria-interventora, el alcalde pedáneo, nos comunica, de forma libre y voluntaria, que el cementerio municipal, había sido denunciado por una mujer, mirando fijamente a una de las mujeres presentes en la sala. ¿Ante esto, se le demanda para que diga, ¿cuándo? y ¿por qué? ha sido denunciado, dando la callada por respuesta. Se niega a dar ningún otro tipo de información. Tira la piedra y esconde la mano", dice la nota de la asociación.

El 16 de marzo de este año, prosigue, "se celebró una reunión informativa en el salón municipal en la que surgen diversas preguntas y, entre ellas, una de un vecino asistente, que manifiesta que se oye por el pueblo, que el cementerio municipal no tiene la documentación correspondiente y que quiere que se le informe si es así. El alcalde pedáneo no explica la situación del cementerio empleando circunloquios, pero sin concretar nada". "¿Por qué no se anunció, en esta reunión informativa, que estaba denunciado? ¿Por qué lo estaba? ¿Desde cuándo lo estaba?", se pregunta la asociación que destaca que el alcalde "dio la callada por respuesta".

Comunicación del Servicio Territorial de Sanidad a la Asociación Las Eras en respuesta a una "sugerencia". / A. E.

El 5 de abril, en una nueva Junta Vecinal de la Entidad Local Menor "se informa de la dimisión del alcalde pedáneo" y el día 29, el Servicio Territorial de Sanidad informa a la Asociación Las Eras de la situación del cementerio municipal. "Si todo lo referente al cementerio municipal, estaba perfectamente, cuál es el motivo por el que remite a ese organismo la documentación que se describe en el escrito", se pregunta.

Según el presidente de Las Eras "se ha intentado desprestigiar el buen nombre de esta Asociación por el simple hecho de haber destapado las irregularidades que se llevaron a cabo en la clausura del cementerio eclesiástico, gracias a las cuales tuvieron que dar marcha atrás en sus pretensiones".

Rodríguez Tocino, que anuncia que la asociación "seguirá denunciando las irregularidades que se crean convenientes, sin que nada ni nadie se interponga, y menos con bulos y falacias que se empleen para desacreditarnos" pide "a esas personas, la que ha creado el bulo, y las dos o tres, que se han encargado de difundirlo, a que demuestren que el cementerio municipal, está denunciado y que dejen de ampararse en el anonimato y la continua mentira y que dejen de crear infundios contra personas que a lo que se dedican es a defender los intereses del pueblo".